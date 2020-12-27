حساب البريميرليج: صلاح ساهم في إحراز 15 هدفا في آخر 10 مباريات ضد الفرق الصاعدة





ويستضيف فريق ليفربول نظيره وست بروميتش الصاعد حديثا إلى البريميرليج، اليوم، الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة ا لخامسة عشر مسابقة الدوري الإنجليزي.





وذكر الحساب الرسمي للبريميرليج، أن محمد صلاح ساهم في 15 هدفا في آخر 10 مباريات له بالدوري الإنجليزي ضد الفرق الصاعدة، حيث سجل 9 أهداف، وصنع 6 آخرين.





في سياق آخر، يستهدف النجم المصري محمد صلاح تحقيق إنجازا تاريخيا أمام وست بروميتش.





يحتاج محمد صلاح إلى هدف في مباراة اليوم للتساوي مع زميله ساديو ماني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ.

ويحتل ساديو ماني المركز الـ 39 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ برصيد 89 هدفا.

وسجل محمد صلاح 88 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي، منهم هدفين بقميص تشيلسي، فيما جاءت باقي الأهداف بقميص ليفربول.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا.





سلط الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الضوء، على أرقام محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ضد الفرق الصاعدة، قبل مواجهة وست بروميتش.