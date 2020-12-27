عام التحديات.. ماذا قدمت الأوبرا في ظل وجود كورونا؟

بدعم وتشجيع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، نجحت دار الأوبرا المصرية في اجتياز تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلبًا علي جميع دول العالم، ورغم قرار تعليق الأنشطة الثقافية والفنية أكثر من ثلاثة أشهر استمرت دار الأوبرا في أداء رسالتها التنويرية المتمثلة فى تقديم ألوان فنية جادة ومتنوعة تعمل على الارتقاء بالذوق العام والتعريف بالتراث الفنى الإنسانى من الإبداعات المحلية والأجنبية الراقية وإتاحة الفرصة لشباب المبدعين للتعبير عن أنفسهم وجذب شرائح عمرية واجتماعية متنوعة من الجمهور لتحقيق أحد أهداف الوطن لبناء الإنسان وتطوير المجتمع.





وتماشيًا مع توجهات الدولة الخاصة لإعادة الحياة للفعاليات الفكرية والفنية وتعايش مع فيروس كورونا، تم إنشاء مسرح النافورة الجديد في ساحة الخارجية بتصميم مبتكر لاستضافة العروض والمحافل الفنية كما تمت المشاركة في المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين ايديك" التي أطلقتها وزارة الثقافة عبر شبكة الانترنت حيث تم بث كنوز من الحفلات والصالونات الثقافية والأنشطة الإبداعية المسجلة التي شهدتها مسارح الأوبرا منذ افتتاحها بالإضافة إلي إقامة حفل مشترك اونلاين بين اوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي واوركسترا لياونينج السيمفوني الصيني.





كما مثلت الأوبرا وزارة الثقافة في منتدي بكين الدولي الثاني للفنون الذي أقيم تحت عنوان "الازمات والفرص الخاصة بالفنون ما بعد كورونا" لأول مرة تم تنظيم حفل بالتقنية حفل بالهولوجرام لأم كلثوم وشهد نجاحًا جماهيريًا ضخمًا هذا إلى جانب إقامة 584 فعالية فنية ونشاطا ثقافيا علي مختلف مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وذلك طبقا للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للسيطرة علي الفيروس المستجد كان منها 104 على المسرح الكبير، 103 على المسرح الصغير ، 74 على مسرح الجمهورية ، 95 على مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية ) ، 12 علي المسرح المكشوف ، 42 بمسرح أوبرا دمنهور ، 59 بمعهد الموسيقى العربية ، 47 علي مسرح النافورة بالإضافة إلى 28 صالون وامسية وندوة ثقافية ، 48 معرضا للفنون التشكيلية.





وقال رئيس الأوبرا إنه في إطار التبادل الثقافي بين مصر والعديد من الدول الأجنبية وقبل تعليق الانشطة بسبب جائحة كورونا استضافت الأوبرا عددا من الفرق الأجنبية الزائرة هي فرقة كايرو ستيبس (مصر / ألمانيا)، نيران جورجيا ( باليه جورجيا الملكي )، باليه ميلانو (ايطاليا)، اوركسترا هيلونغجيانغ السيمفوني (الصين)، اليوم العالمي للهند، احتفال بذكري العشرين لإقامة بين علاقات مصر وكوريا، فرقة موسيقية ( شيلي)، رباعي تينور ( جمهورية التشيك).





- وضمن النشاط الفكرى والثقافى لدار الأوبرا استمر صالون الأوبرا الثقافى فى تحقيق أهدافه التنويرية التى ترمى إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية إلى جانب تكريم العديد من الرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجالات بالإضافة الى صالون مصر المبدعة والأمسيات الشعرية والندوات الثقافية العامة على مسارح الأوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.





- وأضاف رئيس الأوبرا أن اوركسترا القاهرة السيمفوني احتفل هذا العام بموسمه الـ 62 تحت إشراف المدير الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى وقدم 27 حفلا موسيقيا متنوعا على مختلف مسارح الأوبرا تضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية الى جانب تقديم أعمال المؤلفين المصريين التى تنتمى الى القوالب الكلاسيكية.





- أما فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفي قدمت هذا العام اوبرا توسكا إلي جانب 16 حفلا شارك فيها جميع المغنين بالفرقة بمصاحبة الاوركسترا تضمنت العديد من الأغاني العالمية والأعمال الخاصة بالكريسماس والعام الجديد.

- وقدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني ارمينيا كامل 7 عروض من ريبورتوارها الفنى هى بحيرة البجع – كسارة البندق – اوزوريس ممنوعات لوركيانا – فالس شتراوس – اداجيو النيل – لابايادير – سيرتاكي زوربا حيث شهد حضورا جماهيريا كبيرا ونال الاعجاب والاستحسان.



