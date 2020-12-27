نائب رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدًا من جنوب السودان والكونغو

استقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وفدًا من الملحقين الثقافيين بجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو البرازافيل يضم آدم محمد بوليلو المستشار السياسي للعلاقات الدول العربية والأفريقية بجمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة ، و مايكل مايتان نقونق المستشار الثقافي بسفارة جنوب السودان بالقاهرة ، إلى جانب الدكتورة إيمان مهران أستاذ بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والإعلامية عطية عادل خيري المخرجة السينمائية ، وبحضور الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية.









وشارك الوفد فى ندوة لتنمية الوعي بالحرف التقليدية ومستقبلها في صعيد مصر.





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وقال الدكتور شحاتة غريب إن اللقاء تضمن مناقشة مقترح تعاون بين جامعة أسيوط وجامعة جنوب السودان والكونغو الديمقراطية والبرازافيلية وذلك لدعم المنح الطلابية للدراسة في جميع التخصصات المتاحة بالجامعة أو التبادل الطلابي بين تلك الجامعات وهذا يأتي في إطار حرص جامعة أسيوط على توطيد أواصر التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية ، في مختلف دول العالم ومع الجامعات الأفريقية والعربية بشكل خاص.







