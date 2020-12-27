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محافظات

محافظ الشرقية: تخفيض العمالة بنسبة 50% داخل الجهاز الإداري

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:25 م
اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية اجتماعًا مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.

 

بدأ محافظ الشرقية الاجتماع بالتأكيد على التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد قائلا ً لن أقبل بأي تهاون في تنفيذ الإجراءات الوقائية كـارتداء القمامة والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات بشكل مستمر للحد من انتشار العدوي والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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أوضح المحافظ أن المرحلة التي تمر بها البلاد مرحلة حرجه تتطلب منا جميعا التكاتف والالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة من اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه  موجهًا بعمل حملات مكثفة لتعقيم وتطهير كافة المنشآت الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين بالبنوك ومكاتب البريد وأمام ماكينات الصراف الآلي فضلا عن استمرار الحملات التوعوية بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لحمايتهم من العدوى.

 

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإلتزام بتنفيذ القرار الصادر بتخفيض العمالة بنسبة 50 % داخل الجهاز الإداري بما لا يخل بانتظام سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين مع إلزام جميع العاملين بالمنشآت الحكومية والمترددين عليها بارتداء الكمامة الواقية وعقد الاجتماعات من خلال تقنية الفيديوكونفرانس والتهوية الجيدة لغرف العمل .

 

كما أصدر المحافظ تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني للتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية والمطاعم بمواعيد الغلق المحددة مع التشديد على حظر إقامة سرادقات العزاء وغلق قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية للحد من التجمعات والحفاظ على صحة وسلامة الجميع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، مشددا انه في حاله عدم الالتزام يتم الغاء خط السير الممنوح لها وذلك للحفاظ على صحة وسلامه المواطنين لافتا الي انه سيتم توفير كمامات داخل مواقف السيارات بسعر التكلفة

 

وللحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتشكيل حملات للمرور اليومي على الأسواق والسويقات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره وكذلك التعاون مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي لمنع التجمعات وانتظار المواطنين أمام مستشفيات العزل للحد من التجمعات ولتوفير الأجواء المناسبة للأطباء وأطقم التمريض للقيام بعملهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا.

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