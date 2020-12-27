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أخبار العالم

طلب مستفز لوزير الدفاع التركي من قبرص اليونانية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:04 م
أكار وأردوغان
أكار وأردوغان
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محمد علي
تماشيًا مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، التي زعم فيها إنه لا توجد خلافات له مع أي دولة، سار وزير دفاعه على دربه، ملقيًا باللوم في تأزم الخلافات مع قبرص على قياداتها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



ودعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، السلطات القبرصية إلى التخلي عن الموقف المتعجرف والعنيد من أجل التوصل إلى حل للمشكلة القبرصية، وفق مزاعمه.

وقال أكار: "على الجانب الرومي (القبارصة اليونانيين) التخلي عن موقفه المتعجرف والعنيد وقبول الوجود التركي من أجل التوصل لحل حقيقي لقضية قبرص".

كان رئيس الحكومة الائتلافية في الجزء التركي الشمالي لقبرص، أرسان سانر، ذكر في تصريح سابق من الشهر الحالي أن "عدم طرح حل الدولتين في قبرص على طاولة البحث، لن يجلب سوى إهدار الوقت للشعب القبرصي التركي".

وتهدف تركيا إلى تقسيم قبرص إلى دولتين جزء مع اليونان والآخر معها، منهية بذلك مسألة قبرص لصالحها، لتقفز فوق المقررات الأممية السابقة.
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