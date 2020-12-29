استيعاب العمالة العائدة من ليبيا.. خبير: مصر حققت انخفاضا في معدل البطالة خلال 2020

قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادى ، إن مصر كانت تتعرض لحرب شرسة منذ فترة، خاصة فى مجال الحديد والصلب وكانت تهدف تركيا والدول المعادية لمصر التشويش عليها فى هذا المجال، مضيفًا أن مصر اتخذت إجراءات مباشرة مع منظمة التجارة العالمية وتم تفعيل قانون حماية الأسواق المصرية ومكافحة الاسواق الاحتكارية ووجهنا شكاوى لمنظمة التجارة العالمية.





أضاف الدكتور أحمد سعيد، خلال حواره بندوة بموقع «صدى البلد»، أن القيادة السياسية المصرية كانت على وعى واستطاعت التصدى للحرب الشرسة التى تهدف تدمير الصناعة المصرية، واستطاعت أن تخفض أسعار الغاز والكهرباء التجارية، وخلص توازن كبير بين الصناعة واحتياجات المواطنين، منوهًا بأنه تم الانتهاء تمامًا من أزمة أنابيب البوتاجاز منذ 3 سنوات والتى كانت تشهدها مصر لسنوات عدة.





وتابع أن هناك أمل لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل كلها فى الفترة القادمة، مؤكدًا أن الدولة نجحت ان تمر بالعديد وتنفيذ جزء من الخطة القومية وتطوير جزء كبير من النبية التحتية والطرق،لتحسين حياة المواطنين.





وأوضح أن من خطط تحسين جودة الحياة للمواطن العمل على التصالح على مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين، علمًا بأن 40% من حصيلة التصالح ستوجه لأعمال البنية التحتية، خاصة وان المناطق الشعبية مازالت تعانى من العديد من المعوقات، بينما 25% منها للإسكان التعاونى والشبابي ومشروعات الاسكان التى تدشنها الدولة.





وأشار إلى أن وزارة الإسكان فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنجزت 750 ألف شقة وقدمتها لكافة المواطنين، إضافة إلى تذليل العقبات أمام المواطنين وتوفير شقق سكنية لهم لتوفير سكن لائق بالمواطنين، مؤكدًا أن الدولة أنشئت 21 مدينة جديدة فى المناطق الجديدة وتعمل على تعمير الصحراء.





وأوضح أن المدن الجديدة وانشائها عاد بالنفع على كافة شركات المقاولات، كما أننا بفضل تلك المدن الجديدة نجحنا فى استيعاب كافة العمالة العائدة من ليبيا التى كانت ستسبب أزمة خطيرة فى حالة عدم توفير فرص عمل لهم، مؤكدًا أن مصر حققت انخفاضا فى معدل البطالة ووصل إلى 8% خلال 2020.





وأكد أن منطقة العاصمة الإدارية كانت صحراء صفراء قبل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى انشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتشجيع المستثمرين على التوسع العمرانى، خاصة بعد إعلان العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة تكنولوجية.





وأردف أن خطة الإصلاح الاقتصادى أثرت على كافة المواطنين فى بدايتها ولكن المواطن يبدأ الشعور والإحساس بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى قريبًا.