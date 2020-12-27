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تعليم

خبير تربوي يكشف أفضل طريقة لإجراء امتحانات الفصل الأول بالمدارس والجامعات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:18 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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احمد الشاهد
قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، إنه يجب وضع ضوابط بشأن إجراء الامتحانات بحيث تراعي صحة وسلامة الطلاب في المقام الأول.

وأضاف "فتح الله" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه يجب تقليل أعداد الطلاب على قدر الإمكان، ومنع التجمعات بينهم خاصة مع تزايد أعداد المصابين مرة أخرى، حيث يتم تقسيمهم على مجموعات، وتكون لكل مجموعة أيام محددة لإجراء الامتحانات الخاصة بها، مع التشديد التام على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة ، وذلك في حال إقامتها حضوريا.

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وأوضح أنه من الأفضل إذا كان هناك الإمكانات الكافية لإجرؤها الكترونيا (أونلاين) من خلال المنصات الالكترونية التي أطلقتها وزراتي التعليم العالي والتربية والتعليم ، والتأهيل الكافي للطلاب على كيفية استخدام هذه المنصات فيستحسن إقامتها بهذه الطريقة، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد على أن صحة الطالب تأتي في المقام الأول قبل أي اعتبارات، ووضع خطة لإجراء الامتحانات، بحيث يتم مراعاة صحة وسلامة الطلاب، والتزام الجميع بالتدابير الوقائية المقررة، لمنع انتقال فيروس كورونا بينهم.
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