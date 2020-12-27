ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير روسيا بالقاهرة: موسكو مستمرة في تعميق العلاقات مع مصر بهدف تسوية النزاعات الإقليمية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:52 م
جورجي بوريسينكو
جورجي بوريسينكو
Advertisements
أ ش أ
أكد سفير روسيا بالقاهرة جورجي بوريسينكو أن بلاده مستمرة في تعميق علاقات الصداقة التاريخية مع مصر وتوسيع التفاعل الاقتصادي وزيادة التنسيق على الصعيد الدولي؛ بهدف تسوية النزاعات الإقليمية.. مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين أصبحت أكبر عمقا وسيكون لها آفاق جيدة في المستقبل.

وقال السفير الروسي - في كلمة له بمناسبة العام الميلادي الجديد، نشرت على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لأحد - "إننا نحتفل بالعام الجديد الذي سيبدل العام الذي ظهر صعبا جدا للعالم، وذلك لأن الوباء العالمي اختص بالبشرية كلها وأثر سلبا على الاقتصاد وغير حياة الكثير من الناس".

وأشار إلى أن روسيا ومصر واجهتا نفس الصعوبات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وأن كلاهما أظهر القدرة على التغلب على كل التحديات المفاجئة حتى التي لا يمكن التنبؤ بها.. مضيفا "أن البلدين أصبحا أكثر حكمة، وقد أتاح عام 2019 فرصة إضافية للتطور، على سبيل المثال في مجال الاتصالات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سفير موسكو يبحث مع البابا تواضروس التعاون بين الكنيستين المصرية والروسية

بهدف التعارف.. سفير روسيا يزور البابا تواضروس

بعد تعيينها يوليو الماضي.. البابا تواضروس يستقبل سفيرة مصر بموريشيوس في المقر البابوي

الأعلى للثقافة ينظم الأمسية الخامسة للاحتفاء بالعلاقات المصرية الروسية

سفير روسيا: موسكو طورت خطة لإدارة جائحة كورنا بقيمة 63 مليار دولار

المجلس الأعلى للثقافة يحتفى بروسيا فى خامس أمسيات «علاقات ثقافية»

ترشيحاتنا

بعد تلاوة أمر الإحالة.. ماذا قال محمود عزت عن اتهامات قضية اقتحام الحدود الشرقية

رئيس دولة يثير الجدل حول لقاحات كورونا

وعدهم بالاستقرار.. رئيس الزمالك الجديد يجتمع باللاعبين قبل مواجهة سموحة

بسبب كورونا .. ميدو يعتذر عن عدم الظهور في أوضة اللبس

الموجة الثانية تشتد.. الفرق بين أعراض كورونا القديمة والسلالة الجديدة

إغلاق طرق أسيوط الغربي والسويس الصحراوي والكريمات الشرقي .. اقرأ التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

تعالج خرّاج العين في ثوان.. أغرب فوائد الشبّة على الصحة

شاهد.. أودى تكشف عن نسختين كهربائية وسيدان موديل 2021