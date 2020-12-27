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فن

وسط الورود.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام مرتدية توب أسود شتوى بقصة ناعمة كم اعتمدت شعرها القصير منسدلا بطريقة عشوائية، وكتبت من خلال صورتها معلقة: "Good Afternoon Lovely People".

وبدأت ريهام أيمن مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق "فيروس" الغنائي، والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل "محمود المصري" عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون، والتي من أبرزها "حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات"، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها "صرخة نملة، دكان شحاتة".

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.

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