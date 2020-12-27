ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لحظة دخول منظومة "إس-400" الروسية في مقاطعة سفيردلوفسك

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:48 م
صواريخ
صواريخ
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد دخول منظومة "إس-400" الخدمة  في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400" دخلت الخدمة في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة "إس-400" تم وضعها في حالة تأهب لأداء مهام حماية المجال الجوي.

يذكر أن روسيا،  قد سجلت اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل  28284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 29258 إصابة أمس، السبت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

تعالج خرّاج العين في ثوان.. أغرب فوائد الشبّة على الصحة

شاهد.. أودى تكشف عن نسختين كهربائية وسيدان موديل 2021