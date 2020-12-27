لحظة دخول منظومة "إس-400" الروسية في مقاطعة سفيردلوفسك

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد دخول منظومة "إس-400" الخدمة في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية.





وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400" دخلت الخدمة في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية.





وأشارت الوزارة إلى أن منظومة "إس-400" تم وضعها في حالة تأهب لأداء مهام حماية المجال الجوي.





يذكر أن روسيا، قد سجلت اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 28284 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 29258 إصابة أمس، السبت.