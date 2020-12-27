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أخبار البلد

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستكمل مبادرة المسئول الحكومي المحترف بالبحيرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
استكملت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد التدريب الفعلي للمبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" بمحافظة البحيرة، حيث بدأ تدريب 400 موظف من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة من مقدمي الخدمات الجماهيرية لمدة 20 يومًا بالقاعات التدريبية بالمحافظة.

تأتي محافظة البحيرة ضمن محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة القومية التي تسعى إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام، وترتكز على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، إلى جانب مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي. 

وقد بدأت المرحلة الثالثة من المبادرة بمحافظة البحيرة بتدريب عبر المنصة الرقمية للأكاديمية لمدة ٢٥ يومًا في الفترة من ٢٧ سبتمبر وحتى ٢ نوفمبر ٢٠٢٠.

يُذكر أن "المسئول الحكومي المحترف" هي مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن، حيث تستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات تباعًا.
 
وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
الأكاديمية الوطنية للتدريب تستكمل مبادرة المسئول الحكومي المحترف بالبحيرة
الأكاديمية الوطنية للتدريب تستكمل مبادرة المسئول الحكومي المحترف بالبحيرة
الأكاديمية الوطنية للتدريب تستكمل مبادرة المسئول الحكومي المحترف بالبحيرة
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