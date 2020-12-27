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برلمان

حزب العدل يكرم المتطوعين في حملة "معا ضد كورونا".. صور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:26 م
حزب العدل يكرم المتطوعين
حزب العدل يكرم المتطوعين في حملة "معا ضد كورونا"
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معتز الخصوصى
كرم رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم أمام، على هامش ملتقي العدل الأول بمحافظة أسوان مجموعة من المتطوعين في حملة معًا ضد الكورونا بأسوان تقديرا للدور البطولي الذي قدموه وقت الأزمة، وذلك بحضور النائب أحمد قناوي رئيس المكتب السياسي للحزب واعضاء الهيئة العليا للحزب.

وتسلم درع التكريم نيابة عن الحملة وسام عبده، منسق العلاقات العامة بالحملة.

وقال النائب أحمد قناوي خلال التكريم إن تجربة حملة معًا ضد الكورونا بأسوان فاقت كل التوقعات وأنهم يستلهمون من التجربة الرائدة للشباب بمحافظة أسوان التي عكست التلاحم الشعبي مع القيادات التنفيذية ومؤسسات الدولة وقت الأزمة تجربة مثيلة بمدينة المحلة الكبري بالغربية مع بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا.

يأتي التكريم في إطار اهتمام حزب العدل بتشجيع النماذج الرائدة في جميع الأقاليم المصرية على التفاعل الإيجابى مع قضايا الوطن.
حزب العدل يكرم المتطوعين في حملة "معا ضد كورونا".. صور
حزب العدل يكرم المتطوعين في حملة "معا ضد كورونا".. صور
حزب العدل يكرم المتطوعين في حملة "معا ضد كورونا".. صور
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