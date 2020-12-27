نائب محافظ المنيا يضبط خزانا به 614 لتر وقود بأحد منازل عزبة عبد الرحمن

واصل الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا ، حملات المحافظة المكبرة لضبط المخالفات والخارجين عن القانون، حيث تم خلال الحملة ضبط طلمبة ضخ وخزان بها 614 لتر وقود، داخل إحدى المنازل بعزبة عبد الرحمن ( محجوب ) بمجلس قروى طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ على المضبوطات وتطبيق قرار الغلق، مع إخطار مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الكمية المضبوطة.





رافق نائب المحافظ، العقيد محمد صلاح ، رئيس مدينة المنيا ، حيث رصدت الحملة 2 تانك وطلمبة وقود " بدون ترخيص " ، بها 316 لتر بنزين 80 ، و303 لتر سولار ، وغير حاصلة على موافقة الهيئة العامة للمواد البترولية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة الوحدة المحلية والشرطة و مباحث التموين.

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وأكد نائب المحافظ، علي تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بعدم التهاون مع المخالفين والخارجين عن القانون، مشيرًا إلى أن تنفيذ الحملات الميدانية يهدف الي القضاء على كافة ظواهر الغش التجاري واحتكار السلع والمواد الغذائية والبترولية.





وحرص نائب المحافظ، بتعليمات من السيد المحافظ، على عدم مغادرة الموقع الخاص بالمخالفات حتى تنفيذ أعمال الإزالة والاطمئنان على تفريغ جميع محتويات طلمبة الوقود غير المرخصة، حيث تم التحفظ على المواد البترولية ونقلها إلي إحدى محطات البنزين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.





كما تابع نائب المحافظ، تفريغ محتويات طلمبة ضخ وخزان وقود ، والتي تم ضبطها أمس داخل احدى المنازل بعزبة سعد بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، حيث تم التحفظ على 641 لتر بنزين 80 ، و414 لتر سولار.





وكان الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا ، قد قاد حملة مكبرة لضبط المخالفات والخارجين عن القانون ، حيث تم خلال الحملة ضبط طلمبة ضخ وخزان به 1000 لتر سولار داخل احدى المنازل بعزبة سعد بقرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ على المضبوطات وتطبيق قرار الغلق، مع إخطار مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الكمية المضبوطة.