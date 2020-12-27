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تعليم

مع زيادة تفشي كورونا.. تمريض القاهرة تعلن تحول الدراسة لـ أونلاين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:36 م
كلية التمريض
كلية التمريض
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مريم عزت
كشفت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة، عن تحويل الدراسة إلى أونلاين، بدلا من حضوريا بالكلية بعد زيادة أعداد مصابى فيروس كورونا، مؤكدة أن الكلية تبذل أقصى جهدها للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب. 

وأكدت عميدة الكلية، خلال تصريح لصدى البلد، أنه لن يسمح بدخول أى طالب من جميع الفرق لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١ إلا بعد سداد الرسوم الدراسية وتسليمها إلى مكتب الشئون.

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وأضافت انه من الضروري سرعة الاستجابة قبل بدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وساهمت كلية التمريض بجامعة القاهرة، في القافلة الطبية الشاملة لحلايب وشلاتين، التي جرى تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أنشطة القافلة.

وشارك من الكلية الدكتورة فاطمة عابد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائم بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما شاركت في القافلة الدكتورة مروة عبد الكريم الأستاذ المساعد بقسم تمريض الاطفال والدكتورة ولاء محمود المدرس المساعد بقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة والدكتور محمد الدفراوي المدرس المساعد بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ.
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