رولان عيسى تكتب: الصمت.. لغة أم لغز؟!

عندما تكف الفكوك.. ولا تريد أن تتكلم لأنك لا تحسن اختيار الألفاظ؛ فهى أضعف ما تكون من المعاني، تتكاتف عليك الأفكار، لكنك لا تقدر على توصيلها، فتحل لغة الصمت محلها.





هى لغة لن يفهمها إلا من مارسها إلى أن أتقنها وأجادها. هى حوار رقيق بليغ يتعدى غوغاء الضجيج ويسمو بالنفس إلى أرقى مراتب الصفاء.





هى شيئ يصعب علينا تفسيره.. وتكمن صعوبتها في اكتسابها: هى لغة فطرية، أو تصبح عادة، لكنها لا تُلقَن على أيدي المعلمين؛ فلو كان هناك من يعطي دروسًا في الصمت، لبقى أعوامًا عاجز اللسان، ولغلب تمسكه بالحديث على رغبته في تعليم الصمت.





هى لغة تأمل وتفكير فيما حولك لاستيضاح الصورة.. أو استكمال الحقيقة.

عندما تكف الفكوك.. تتكاثر الشكوك حول معرفة الحقائق، يتعدى التفكير حدود العقل، فيسرح إلى ما وراء الواقع، يبدأ التنجيم، وتغلب التوقعات.

تستمع لصوت القلب وتنساق وراء نفسك – الأمارة بالسوء-. تزيد رغبتك في المعرفة، فتصغر وتتضاءل أمام عجزك.. عجز عقلك عن ترجيح الاحتمال الأقوى لتفسير الصمت.

عندما تكف الفكوك.. تنطق لغة الصمت.. أو لغز الصمت. تنطق لغة الأعين، فتزيح الستار عما في النفس، لمن تسمح له أنت أن يفهم ما بداخلك.

أو يبقى الصمت لغزًا: لغز الإجابة باللإجابة، لغز المعنى المقصود، لغز الحيرة وعدم التعبير.

عندما تكف الفكوك.. تحل اللغز لغز أعمق! لغز الصمت. أو تحل اللغز... بالصمت. تصبح أمام اختيار لا يفهم تفاصيله سواك، ولا يعرف توابعه إلاك. فالصمت بين يديك: إما أن يكون لغة، فيريح، أو يكون لغزًا فيبيح.. يبيح سوء الفهم والتماس الأعذار، يبيح الخيال... ويفتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات. يبيح ما يبيح، ولكنه يمنع .... الحديث.