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برلمان

الأمين العام للشيوخ يؤكد ضرورة توفير أفضل نظام صحي لأعضاء المجلس

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:53 م
المستشار محمود اسماعيل
المستشار محمود اسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ للأعضاء حرص المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على توفير أفضل نظام صحي لأعضاء المجلس سواءً من خلال التعاقد مع شركات متخصصة، أو من خلال التعاقد مع مستشفيات ومراكز علاج كبرى على مستوى الجمهورية، توفر مظلة علاجية مناسبة للأعضاء خلال الفصل التشريعي الحالي.

وأشار أمين عام مجلس الشيوخ فى بيان صحفى له اليوم، إلى أنه تم تشكيل لجنة ضمت جميع السادة الأطباء أعضاء المجلس لاختيار النظام الأفضل، مؤكد أنه إذا اختارت اللجنة أسلوب التعاقد مع شركات، فسيتم ذلك بشفافية تامة من خلال ممارسة محدودة للوصول إلى أفضل الأسعار.

وأوضح أن الدولة لن تتحمل أي أعباء حيث سيتم التمويل من خلال صندوق الأعضاء والذي يعتمد  في موارده على إشتراكات النواب.
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