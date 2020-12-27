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تحت مظلة التأمين الصحي الشامل .. إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم بالأمعاء لمُسنة ببورسعيد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:44 م
إجراء جراحة نادرة
إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم بالأمعاء لمُسنة ببورسعيد
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ندى رأفت

أكد الدكتور إبراهيم عبد الحليم ، استشاري الأورام والمناظير بمستشفى السلام في بورسعيد، أن هيئة الرعاية الصحية أعلنت عن نجاح عملية استئصال ورم متقدم بالأمعاء "البنكرياس والإثنى عشر"، لمريضة تبلغ من العُمر 75 عامًا، وذلك بمستفى السلام التابعة لهيئة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد.


وأوضح إبراهيم عبد الحليم، خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " mbc masr2 "، أن الجهاز الطبي في المستشفى تمكن من إجراء عملية استئصال جزء من المعدة والإثنى عشر والأمعاء ورأس البنكرياس للمريضة، مشيرًا إلى أن إجراء هذه العملية الدقيقة استمرت لمدة 7 ساعات كاملة، مؤكدًا على نجاح العملية ، واستقرار الحالة الصحية للمريضة ، والاطمئنان على ضبط معدل السكر في الدم.


وأضاف استشاري الأورام والمناظير بمستشفى السلام في بورسعيد ، أن هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد تقدم رعاية للمرضى على أعلى مستوى، وهو ما سيساعد على الوصول إلى طفرة صحية عالية في فترة قليلة وذلك بفضل جهود وزيرة الصحة والقيادات الرئيسية في الدولة بصفة عامة.


ووجه  "عبد الحليم "، الشكر للطاقم الطبي وفريق العناية القائم على هذا النوع من الحالات وتمكنه من عمل الفحصوات اللازمة ، للوصول إلى التشخيص السليم ، مشيرًا إلى أن العملية كانت الحل الوحيد لهذه المريضة رغم كِبر سنها، وبدون الجراحة كانت المريضة ستفقد حياتها.


كما وجه الشكر إلى طاقم التخدير لجهوده خصوصا وأنه كان أمام تحدي في تعامله مريضة مسنة كهذه، مشيرًا إلى أن الطاقم كان على دراية كبيرة بطبيعة المرض ، معقبًا : " وعلى دراية كاملة إن أمل المريضة الوحيدة هو الجراحة ، وإلا ستفقد حياتها".

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