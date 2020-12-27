أخبار التوك شو ..تجربة 57 نوع لقاح كورونا على البشر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

قال علاء الحضرى، المشرف على مشروع الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان، إن حي الأندلس من أحد الأحياء التى سيتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى بها.
قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن منظمة الصحة العالمية تقوم بتجربة 57 لقاحا على البشر، منوها إلى أن تختلف اللقاحات في مراحلها سواء كان تطعيم أو اختبارات.
قال المستشار محمود فوزى ، الأمين العام لمجلس النواب، إنه تم استقبال نواب النظام الفردى من 5 محافظات، لتسليمهم كارنيهات العضوية.
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
أطلق الناقد الرياضي سعد صديق، على هذا العام الرياضي الذي شهده عام 2020 عنوان "مصر تنتصر" كمانشيت عريض يحتوي كل النجاحات التي حققتها الرياضات المختلفة سواء محليا او عربيا او دوليا، مفسرا أن هذا العنوان ايضا يصف حال الدولة ككل لان مصر استطاعت مصر ان تنتصر وتحقق نجاحات وإنجازات كبيرة رغم تفشي جائحة كورونا، وبالرغم من أن هناك الكثير من الدول انهارت اقتصاديا وحدث بها تجمد لرياضات مختلفة وإلغاء بطولات كبرى وغيرها من الاحداث والازمات.
في ذكرى ميلاده.. رحلة مصطفى محمود من الشك إلى العلم والإيمان.. بدأت باتهامه بالإلحاد وانتهت بهجوم اليساريين عليه
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن ذكرى ميلاد العالم الكبير الدكتور مصطفى محمود.
عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات قصف للطائرات الإسرائيلية لـ قطاع غزة، والذي تسبب في خسائر كبيرة لأهل االقطاع.