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توك شو

أخبار التوك شو ..تجربة 57 نوع لقاح كورونا على البشر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:21 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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ريهام فيكتور
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:


قال علاء الحضرى، المشرف على مشروع الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان، إن حي الأندلس من أحد الأحياء التى سيتم  تنفيذ الإسكان الاجتماعى بها.


قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن منظمة الصحة العالمية تقوم بتجربة 57 لقاحا على البشر، منوها إلى أن تختلف اللقاحات في مراحلها سواء كان تطعيم أو اختبارات.


قال المستشار محمود فوزى ، الأمين  العام لمجلس النواب، إنه تم استقبال نواب النظام الفردى من 5 محافظات، لتسليمهم كارنيهات العضوية.


استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية. 


أطلق الناقد الرياضي سعد صديق، على هذا العام الرياضي الذي شهده عام 2020 عنوان "مصر تنتصر" كمانشيت عريض يحتوي كل النجاحات التي حققتها الرياضات المختلفة سواء محليا او عربيا او دوليا، مفسرا أن هذا العنوان ايضا يصف حال الدولة ككل لان مصر استطاعت مصر ان تنتصر وتحقق نجاحات وإنجازات كبيرة رغم تفشي جائحة كورونا، وبالرغم من أن هناك الكثير من الدول انهارت اقتصاديا وحدث بها تجمد لرياضات مختلفة وإلغاء بطولات كبرى وغيرها من الاحداث والازمات.


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن ذكرى ميلاد العالم الكبير الدكتور مصطفى محمود.


عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات قصف للطائرات الإسرائيلية لـ قطاع غزة، والذي تسبب في خسائر كبيرة لأهل االقطاع.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بتعرض طفلة وشاب فلسطينيين للإصابات نتيجة للقصف الصاروخي الذي قام به طيران الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة الفلسطينية فجر اليوم.


قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، إن التطوير بشبكات توزيع الكهرباء يشمل جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك حوالى 9 شركات توزيع.


قال المستشار محمود فوزى ، الأمين  العام لمجلس النواب، إنه تم استقبال نواب النظام الفردى من 5 محافظات، لتسليمهم كارنيهات العضوية.

وأضاف المستشار محمود فوزى ، خلال حواره ببرنامج "الآن "، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،  أن المحافظات تضم نواب القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح.
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