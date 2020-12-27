أخبار التوك شو ..تجربة 57 نوع لقاح كورونا على البشر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، إن التطوير بشبكات توزيع الكهرباء يشمل جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك حوالى 9 شركات توزيع.





قال المستشار محمود فوزى ، الأمين العام لمجلس النواب، إنه تم استقبال نواب النظام الفردى من 5 محافظات، لتسليمهم كارنيهات العضوية.



