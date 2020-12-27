في اليوم الرابع .. 75 نائبا ينهون استخراج بطاقات العضوية لبرلمان 2021

وصل عدد النواب الفردي عن محافظة (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح) الذين استخرجوا كارنيهات العضوية اليوم الأحد، والذي يعد اليوم الرابع على التوالي، إلى 75 نائبا من أصل 90 نائبا اجتازوا الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي.





جاء ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام للبرلمان، حيث حرصت الأمانة على وجود كافة الإجراءات من كمامات ، وكحول وكشف قياس الحرارة لجميع المترددين على مجلس النواب أثناء استخراج كارنيهات وإنهاء أوراق العضوية.





أما يوم الاثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل استقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي 108 نواب.





ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر سيجري استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،أسيوط ، سوهاج ،قنا ، الأقصر ، أسوان، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالي 86 نائبًا.





ويذكر أن 230 نائبا من إجمالي 284 نائبا ممثلين عن القوائم الأربع لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة أنهوا إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائبا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب، واليوم الثاني أنهي 90 نائبا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم في البرلمان من إجمالي 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائبا أوراقهم من إجمالي 85 نائبا.