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فن

نجوم تصدروا التريند لأسباب مختلفة.. هنا شيحة بسبب ابن شقيق إلهام شاهين.. ويسرا اللوزي بسبب حملة التنمر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:37 م
هنا شيحة
هنا شيحة
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شروق ابراهيم
دائما ما يتصدر نجوم الفن مؤشرات البحث على موقع جوجل وذلك لاهتمام الجمهور بالبحث عنهم لاسباب مختلفة، اما بسبب علاقة عاطفية جديدة او مرور إحداهم بأزمة جديدة. 

وفي التقرير التالي ، نرصد اسباب تصدر 3 نجوم لتريند جوجل اليوم الاحد الـ 27 من شهر ديسمبر : 

تصدرت الفنانة هنا شيحة ، مؤشرات البحث بمحرك جوجل بعد احتفالها بعيد ميلادها منذ ايام مع محمود شاهين ابن شقيق الفنانة الهام شاهين، بعد انباء عن ارتباطهما. 

المثير فى الأمر ، ان فارق العمر بين الطرفين كبير إذ يبلغ عمر الفنانة هنا شيحة 34 عاما، بينما يبلغ عمر محمود شاهين ابن شقيق إلهام شاهين 23 عاما أى أن هنا شيحة تكبره بـ 11 عاما.

وتزوجت الفنانة هنا شيحة 3 مرات الأولى من والد أبنائها وهو مهندس الديكور فوزى العوامري ، وأنجبت منه ولدين ورفض الإنفصال عنها الأمر الذي دفعها لرفع قضية خلع وحصلت على حكم لصالحها .

وتزوجت هنا شيحة للمرة الثانية من أحمد خضير ولكن هذه الزيجة إنتهت بالطلاق بعد سنوات قليلة .

وفي عام 2018 تزوجت من الفنان أحمد فلوكس ولكن بعد مرور أقل من عام إنفصلت عنه ولم تكشف عن السبب وإكتفت بالتعليق قائلة :" كل شيء قسمة ونصيب" .

وتواجدت هنا ومحمود شاهين مؤخرا في أكثر من مناسبة آخرها كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتقطا معا عددًا من الصور على السجادة الحمراء.

- يسرا اللوزي : 
تعرضت الفنانة يسرا اللوزي لحملة تنمر بعد ظهورها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بوزن زائد بعد مرور اشهر على وضع طفلتها.

وردت يسرا اللوزي على حملات التنمر بعد ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مشيرة الى ان النساء في الوطن العربي طبيعة اجاسدهن ليست نحيفة، لذلك تعجبت من السخرية منها. 

ويسرا اللوزي تبلغ من العمر 35 عامًا ، فهي من مواليد 8 اغسطس 1985، يبلغ طولها 1.62 م وولدت يسرا اللوزي لاب مصري يعمل مخرج مسرحي وام سورية تعمل في مسرح العرائس ، وهي من سكان حي الزمالك. 

واحترفت يسرا اللوزي الفن من خلال المشاركة في دبلجة أفلام "ديزني" الكرتونية وهي حاصلة على ماجستير في حقوق الإنسان والتنمية، وتعملت رقص البالية وعزف البيانو. 

يسرا اللوزي عرفت بالجرأة في بداية مشوارها الفني وتقديمها المشاهد الجريئة مثل فيلم" اسكندرية نيويورك" مع يوسف شاهين، وايضا فيلم " قبلات مسروقة" مع أحمد عزمي. 

وتزوجت يسرا اللوزي بمجرد انتهاء دراستها الجامعية وانجبت طفلتها الاولى دليلة في 2014، وفي عام 2020 أعلنت يسرا ولادتها لطفلتها الثانية نادية.
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