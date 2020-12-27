تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي فى ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، بداية تعاملات الأسبوع، مدفوعة بمبيعات محلية كبيرة.





وبحسب موقع البورصة المصرية فقد أغلق رأس المال السوقي عند 633 مليار جنيه مصري، مقابل 638.5 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وذلك بنسبة تراجع بلغت نحو 5.5 مليار جنيه مصري.





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كما شهد ختام تعاملات اليوم الأحد تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت نحو 0.89 % لتغلق قيمتها عند مستوى 10588.7 نقطة.





وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.40 % مسجلًا 2026.85 نقطة، ومؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.18% عند مستوى 2939.11 نقطة.