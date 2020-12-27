تقرير يكشف تورط تركيا بتمويل "داعش" بالأسلحة والذخيرة ..فيديو

كشف تقرير عرضته فضائية "العربية"، عن وثائق مسربة تثبت دعم تركيا لتنظيم "داعش" الإرهابي، بالأسلحة والذخائر، موضحا أن تلك الوثائق صدرت عن مصادر عسكرية تركية ، وتم تسريبها من محكمة الجنايات العليا .





ولفت التقرير إلى أن الموقع السويدي ، الذي نشر تلك الوثائق، أفاد بأن الانفجار الذي حدث في مخازن مدينتي أفيون وورفا وشمال قبرص، كانت بغرض التمويه ، وتوزعت أسلحتها بين المدن التركية ، الخاضعة لتركية.





وأشار التقرير إلى أن تمويل تركيا لـ "داعش ، ليس سريا أو جديدا ، بل إن بسببه تم اعتقال رئيس تحرير إحدى المجالات ، في العام 2016 ، بعد عرضه وثائق تثبتت أدلة تورط النظام التركي ، من قبل .