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تقرير يكشف تورط تركيا بتمويل "داعش" بالأسلحة والذخيرة ..فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:52 م
أسلحة وذخائر تركية
أسلحة وذخائر تركية
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نورهان رأفت
كشف تقرير عرضته فضائية "العربية"، عن وثائق مسربة تثبت دعم تركيا لتنظيم "داعش" الإرهابي، بالأسلحة والذخائر، موضحا أن تلك الوثائق صدرت عن مصادر عسكرية تركية ، وتم تسريبها من محكمة الجنايات العليا .

ولفت التقرير إلى أن الموقع السويدي ، الذي نشر تلك الوثائق، أفاد بأن الانفجار الذي حدث في مخازن مدينتي أفيون وورفا وشمال قبرص، كانت بغرض التمويه ، وتوزعت أسلحتها بين المدن التركية ، الخاضعة لتركية.

 وأشار التقرير إلى أن تمويل تركيا لـ "داعش ، ليس سريا أو جديدا ، بل إن بسببه تم اعتقال رئيس تحرير إحدى المجالات ، في العام 2016 ، بعد عرضه وثائق تثبتت أدلة تورط النظام التركي ، من قبل .
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