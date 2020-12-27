من الجزيرة لـ طرة.. إسدال الستار على قضية أحداث الوراق بعد 15 شهرا.. المؤبد لـ متهم والمشدد لـ 34 متهما.. والمستشار الشربيني: للدولة حق في الدفاع عن أراضيها

محطات قضية أحداث جزيرة الوراق

- 16 يوليو 2017.. وزارة الداخلية تعلن تفاصيل أحداث شغب جزيرة الوراق

- النيابة العامة تباشر التحقيقات وتحيل المتهمين لـ محكمة أمن الدولة طوارئ

- 21 سبتمبر 2019.. الجنايات تنظر أولى جلسات محاكمة 35 متهما

- الجنايات تنظر القضية على مدار 15 شهرا بين عامي 2019 و2020

- 27 ديسمبر 2020.. الحكم بـ المؤبد لـ متهم والمشدد لـ 34 متهما

- المستشار السعيد الشربيني قبل الحكم: للدولة حق في الدفاع عن أراضيها









أسدلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، الستار على القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ «أحداث جزيرة الوراق» بعد مرور 15 شهرًا على إنطلاق القضية فى 21 سبتمبر 2019.





- أحداث جزيرة الوراق

في السادس عشر من يوليو عام 2017، أعلنت وزارة الداخلية، أنه فى إطار توجهات وخطة عمل الحكومة لإزالة التعديات على أراضى الدولة وحفاظًا على المال العام، توجه عدد من كبار المسئولين من محافظة الجيزة وزارات الزراعة والرى والأوقاف من مالكى أراضى بجزيرة الوراق مدعمة بمجموعة عمل لإزالة التعديات، وكذلك مجموعة تأمين من الشرطة بهدف تنفيذ أعمال إزالة التعديات فى الجزيرة ، والتى بلغت نحو 700 قرار إزالة، بالإضافة إلى دراسة تقنين أوضاع بعض الأراضي بالجزيرة، وفوجئت الحملة بهجوم من بعض الأفراد مستخدمين الأسلحة النارية والخرطوش، إلى جانب قيامهم بإلقاء الحجارة، مما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين، الأمر الذى أسفر عن إصابة 8 ضباط شرطة من بينهم اثنان برتبة لواء إلى جانب 29 فردًا ومجندًا وعامل من عمال مقاول إزالة التعديات، وأسفر ذلك أيضًا عن حالة وفاة و19 مصابا من مثيري الشغب وتم القبض على 10 منهم وجار التحقيق فى الأحداث.





- تحقيقات النيابة العامة

وباشرت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول حينها التحقيق في الاشتباكات، واستعجلت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول فحص أسلحة قوات الشرطة وفوارغ الطلقات التي تم رفعها من مسرح الاحداث وايضا تقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للمجني عليه "سيد الطفشان" والإصابات التي لحقت بضباط الشرطة وعدد من المصابين من الاهالي، كما استمعت لاقوال أسرة المجني عليه.





- أقوال رئيس حي الوراق

واستمعت النيابة عقب الأحداث لأقوال رئيس حي الوراق حول الأحداث والذي قرر في أقواله بالتحقيقات أنه تم رصد 700 حالة تعدي علي أراضي تابعة لوزارتي الري والأوقاف بجزيرة الوراق فتم تشكيل لجنة من محافظة الجيزة مع مندوبي الوزارتين وتم الاستعانة بقوات الأمن لإزالة تلك التعديات ، وأشار إلى أنهم فور دخولهم أرض الجزيرة حاولوا اقناع الاهالي ان قرارات الازالة لن تمس منازلهم وأنهم سيقومون بهدم الأسوار المقامة علي الأراضي والمنازل غير المأهولة إلا أنهم لم يستمعوا لهم وبدأ تعديهم علي قوات الأمن بالرشق بالحجارة وإطلاق الاعيرة الخرطوش تجاه وشاهد اصابة العديد من قوات الأمن كما افاد ان عددا من العمال الذي رافقوهم من الحي اصيبوا ايضا ولكنه لم يتمكن من تحديد اسمائهم او اعدادهم.





- أمر إحالة المتهمين

وجاء بأمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم المتهمين بالتظاهر فى مكان عام دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات، والتجمهر واستعمال القوة والعنف، في أثناء تنفيذ قرارات إزالة تعديات، وتم تحديد جلسة لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية أمام محكمة طوارئ أمن الدولة.





- أولى جلسات القضية

في الواحد والعشرين من سبتمبر عام 2019، عقدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة 35 متهما بالتجمهر واستعمال القوة والعنف، في أثناء تنفيذ قرارات إزالة تعديات بمنطقة "جزيرة الوراق"، ووجهت النيابة لهم اتهامات الاعتداء على اللواء رضا علي العمدة، واللواء أشرف خليفة، والعميد رشدي محمد، والعقيد محمد نسيم، والمقدم الحسيني سماحة، والرائد أحمد عادل، و5 ضباط آخرين و23 أمين شرطة، لجلسة 27 أكتوبر المقبل، للاطلاع.





- شهادة رئيس الإدارة المركزية

واستمعت المحكمة خلال جلسات القضية لشهادة شعبان إبراهيم عطا الله – 61 سنة، الذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف سابقًا، وكان يشغل منصبه وقت واقعة التعدي على الجهات المسئولة عن إزالة التعديات، حيث نفى الشاهد في مُستهل أقواله أن يكون قد حضر تنفيذ قرارات الإزالة، وشدد في الوقت ذاته على أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية تمتلك 9 فدادين و 19 قيراط و 2 سهم في جزيرة الوراق، فضلًا عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وتابع "الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين"، والعلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية لمدة عام واحد، وفقًا القانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك و المستأجر، ويتم تجديد العلاقة سنويًا بناءً على طلب المستأجر.





- حجز للحكم 23 أغسطس

وفي الثالث والعشرون من أغسطس حجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة ٢٢ نوفمبر، ثم قررت المحكمة مد أجل الحكم في القضية لجلسة 27 ديسمبر.





- الحكم بالمؤبد والمشدد

وقضت المحكمة بمُعاقبة اسلام محمد بالسجن المؤبد، ومُعاقبة كامل سيد وهمام شكري وحنفي همام وعبد الفتاح محمد بالسجن المُشدد 5 سنوات، كما عاقبت المحكمة كلُ من أحمد زين العرب، شعبان عبد الرحمن، ومحمود كامل، وعمروعبد الفتاح، ومحمود جمال، وعصام علي، وخالد محمد، وصفوت سيد، وعاطف صلاح، ومصطفى محمد ، وعبد الباري خالد، وسيد علي، وخالد علي، ويحيى زكريا, ونبيل عبد العزيز، وعلي أحمد، وأحمد رشدي، ومحمد رشدي، وعربي عكاشة، وحمادة حسن، وعادل جمال، وبكار حلمي، وهيثم سيد، ومحمد خالد، ورأفت عبد النبي، وخالد محمد، وأحمد حجاج، وسمير حسني وشكل محمد، ويحيى شحات، بالسجن المُشدد 15 سنة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.





- كلمة نارية للمستشار الشربيني قبل الحكم

استهل المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس الدائرة الخامسة إرهاب، جلسة الحُكم المتهمين في القضية " بتلاوة الآية الكريمة :"من مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا".





وقال رئيس محكمة الجنايات:"إن المحكمة تؤكد بقناعتها على أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها وإليه مرجعها، مستخلفًا فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وجعلهم مسئولين عما في أيديهم من الأموال التي لا يبدونها أو يستخدمونها إضرارًا".





وتابع القاضي:"وليس ذلك إلا نهيًا عن الولوغ بها في الباطل وتكليفًا لولي الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة فيها، وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثًا أو إسرافًا أو عدوانًا، أو متخذًا طرائف تناقض مصالح الجماعة أو تخل بحقوق ومصالح أولي الاعتبار".





وأضاف :"ويكون لولي الأمر بالتالي أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان وأن يرد الضرر، فإذا تزاحم ضرران كان تحمل أهونهما لازمًا، إتقاءً لأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام، وإذا كانت المحكمة تؤكد بقناعتها بحق الفرد في صون ملكيته وتأمين الحقوق الناشئة عن علاقة تعاقدية إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحدود وبالقيود التي أوردها الدستور والقانون، ذكل أن تلم الأموال اعد من مصادر الثروة القومية التي لايجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة".





وأكمل :"وإذا كانت الدولة تعترف للأفراد بالدفاع عن حقوقهم المقررة بالقانون، فإنه من باب أولى للدولة حق في الدفاع عن أراضيها واستردادها حالة الاعتداء عليها حتى لو كانت مؤجرة لبعض الأفراد أو رتبت عليها لهم جقًا بالانتفاع، إذا ما اتخذوا هذا الحقق إيثارًا وإثراءً وانتهابًا وافتئاتًا على الحقوق الثابتة إنكارًا وعدوانًا، فكان أمرًا محتومًا أن يُرد على هؤلاء سوء مقصدهم جزاءً".





واختتم بالقول :"ولما كان ما تقدم وكان الثابت في أوراق الدعوى أن أرض جزيرة الوراق بعضها مملوكًا لهيئة الأوقاف المصرية وبعضها مملوكًا لوزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية، وكان لوزارة الري حق الإشراف على تخومها والمحافظة على نيلها العظيم، وكان الثابت من الأوراق أن بعض واضعي اليد على هذه الأرض قد قاموا بالبناء عليها بغير ترخيص، والبناء على حرم نهر النيل، وزراعتها بمزروعات مخالفة الأمر الذى به أصدرت الدولة ممثلة فى وزارتها المعنية وبحق قررت إزالة لهذه التعديات".





وتابع رئيس المحكمة :" بتاريخ الواقعة توجهت قوات الشرطة لتامين الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ قرارات الإزالة وما أن وطئوا تلك الجزيرة حتى تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون لتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة".





وأكمل :"ورغم ان رئيس القوة المشرفة على التنفيذ أخبرهم انه سيتم إزالة القرارات على العقارات المخالفة فقط والمقامة على ضفة النيل والغير مأهولة بالسكان ولن يتم إخراج احد من الأهالى من مسكنه طالما كان يقيم فيه إلا بعد قيام الدولة بتدبير سكن بديل له لكنهم لم يمتثلوا وقاموا بقطع الطريق فى مواجهة القوات ومعدات الإزالة وقاموا برشق القوات بالطوب وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية مما أحد إصابة العديد من قوات الشرطة بإصابات بالغة ومنعهم من اداء أعمالهم غدرًا واعتداءً وعدوانًا".