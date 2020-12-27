اقتصاد الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 88ر16 نقطة ليبلغ مستوى 51ر5552 نقطة بنسبة هبوط بلغت 3ر0 %، وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر135 مليون سهم تمت عبر 5007 صفقات نقدية بقيمة 4ر16 مليون دينار .





وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر12 نقطة ليبلغ مستوى 10ر4534 نقطة بنسبة هبوط بلغت 28ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر118 مليون سهم تمت عبر 3480 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار، كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر18 نقطة ليبلغ مستوى 46ر6069 نقطة بنسبة هبوط بلغت 31ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 17 مليون سهم تمت عبر 1527 صفقة بقيمة 15ر7 مليون دينار .





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كما تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي فى ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، أولى تعاملات الأسبوع، مدفوعة بمبيعات محلية كبيرة.





وبحسب موقع البورصة فقد أغلق رأس المال السوقي عند 633 مليار جنيه مصري، مقابل 638.5 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وذلك بنسبة تراجع بلغت نحو 5.5 مليار جنيه مصري.