نجلاء شمس تكتب: أهل الرفق والرحمة

قال تعالى : "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ " الأنبياء ( ١٠٧ ) و"العالمين" : فيهم العاصي والطائع؛ بل فيهم الكافر والمؤمن، وفيهم العدو والحبيب، وفيهم المحتال والنجيب، وفيهم القريب والبعيد.. ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- رحمة في التعامل مع هؤلاء جميعًا.

فإذا كان الناس - عامة- بحاجة إلى الرحمة والرفق؛ فإن الذي وقع في المعصية أشد حاجة لأن نأخذ بيده لا أن نلعنه؛ فنكون بذلك عونًا للشيطان عليه.





وقد ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنه قَالَ : " أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ : مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللَّهُ؟!! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ". رواه البخاري.





إننا نُريد أن نُزكى فكرة: " أنك مع الله ولو كنت مُذنبًا" ؛ حتى يظل المجتمع متماسكًا برباط المودة والحب، ويكون أفراده كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا؛ وِفْق منهج نبوي تربوي قويم في كيفية التعامل مع أصحاب المعاصي، وذلك يكون بالرفق والرحمة بهم.





لا شك أن العصاة- وكلنا كذلك- يريدون الإسلام، ويحبون الله ورسوله، فينبغي أن نحيي فيهم هذا الأمل؛ حتى يستطيعوا العودة إلى الخير والطاعة.





وقد ورد عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ : اللَّهُمَّ العَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ!! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَلْعَنُوهُ؛ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إلا أنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ". رواه البخاري.





إننا - دائما وللأسف الشديد- نتكلم في الصورة الكاملة وليس في جزء منها. والناس - بفطرتهم- يحبون الله ودينه ورسوله، ويريدون الرشد والصواب؛ ولذا فإن دَعوةَ النَّاسِ فُرادَى وجماعاتٍ إلى دِينِ اللهِ عزَّ وجلَّ وشرائعِه تَستلزِمُ مُصاحبةَ الحِكمةِ والرحمة، قال اللهُ تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} النحل (١٢٥) ولقد بعث الله تعالى المرسلين مبشرين ومنذرين، وختمهم بسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان حريصًا على هداية الخلق، وكان رءوفًا بهم، رفيقَا معهم، يبذل- صلى الله عليه وسلم- جهده لهدايتهم، وكان في سبيل ذلك يخالطهم ويصبر على أذاهم، ويجلس معهم في نواديهم، ولا يكاد يدع وسيلة أو بابًا من الخير يمكنه من هدايتهم إلا سلكه عليه الصلاة والسلام، والسيرة النبوية مليئة بأمثال هذه المواقف النبيلة. والمتأمل في حياة ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ يَعْجَب من فقهه في معاملة النفوس، وحكمته في تربيتها، ورفقه في إصلاح أخطائها، وعلاج ما بها من خلل، يظهر ذلك في مواقفه التربوية الكثيرة والجديرة بالوقوف عندها لتأملها والاستفادة منها في واقعنا ومناهجنا التربوية. ومن هذه المواقف: موقفه ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع شاب مسلم جاء يستأذنه في الزنا، والحديث رواه أبو أمامة- رضي الله عنه- حيث قال: " إنَّ فَتًى شابًّا أتى النَّبيَّ - صلَّى اللَّه عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ إئذَنْ لي بالزِّنا، فأَقبلَ القومُ علَيهِ فزَجروهُ وقالوا: مَهْ مَهْ، فقالَ: ادنُه ، فدَنا منهُ قريبًا، قالَ: فجَلسَ، قالَ: أتحبُّهُ لأُمِّكَ ؟ قالَ: لا واللَّهِ جعلَني اللَّهُ فداءَكَ، قالَ: ولا النَّاسُ يحبُّونَهُ لأمَّهاتِهِم، قالَ: أفتحبُّهُ لابنتِكَ؟ قُال: لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ جَعلَني اللَّهُ فداءَكَ، قالَ: ولا النَّاسُ يحبُّونَهُ لبَناتِهِم. قالَ: أفتُحبُّهُ لأُخْتِكَ؟ قُال: لا واللَّهِ يا رسول اللَّه جعلَني اللَّهُ فداءَكَ، قالَ: ولا النَّاسُ يحبُّونَهُ لأخواتِهِم، قالَ: أفتحبُّهُ لعمَّتِكَ؟ قُال: لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّه جَعلَني اللَّهُ فداءَكَ، قالَ: ولا النَّاسُ يحبُّونَهُ لعمَّاتِهِم، قالَ: أفتحبُّهُ لخالتِكَ؟ قال: لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ جَعلَني اللَّهُ فداءَكَ، قالَ: ولا النَّاسُ يحبُّونَهُ لخالاتِهِم، قالَ: فوَضعَ يدَهُ عليهِ وقالَ: اللَّهمَّ اغفِرْ ذنبَهُ وطَهِّر قلبَهُ وحصِّن فَرجَهُ، فلم يَكُن بعد ذلِكَ الفتَى يَلتَفِتُ إلى شيءٍ" . رواه أحمد .





لو أنني أنا الذي أفكر؛ أو أنك أنت الذي تفكر؛ ما الذي كنا سنفعله تجاه هذا الشاب؟ فياحبذا لو تحلينا بالرفق والرحمة ؛ عندها سنكون جميعًا عضوًا واحدًا؛ تنشأ بيننا حالة من التصالح الروحي والنفسي، تسعد بها الأمة جميعًا.

وختامًا : ينبغي أن نكون جميعًا أهل رفق؛ بحيث لا نَعْجَل على الناس في توبتهم وطاعتهم وسائر تصرفاتهم وأحوالهم؛ بل نكون أكثر تريثًا منهم عليهم، لا نريد أن نكون سببًا في بغض الناس لشرع الله تعالى، ولكننا نريد أن يتغلغل شرع ربنا في النفوس رقراقًا سهلًا سلسبيلًا.