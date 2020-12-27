تعليم الفيوم ينظم ورشة عمل لإعداد دروس تعليمية إلكترونية بجميع المراحل

قام اليوم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بأفتتاح ورشة عمل إعداد الدروس التعليمية والمراجعات النهائية الإلكترونية المقدمة من خلال المنصات التعليمية والمقرر عرضها على الصفحة الرسمية للمديرية، بحضور الدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام وموجهي عموم المديرية وفريق العمل بالتطوير التكنولوجي والتعلم النشط والعلاقات العامة بالمديرية.
أكد وكيل الوزارة على ضرورة أن تشمل الدروس التعليمية الإلكترونية مراجعات للمنهج ككل وجميع المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية)
كما أشار وكيل الوزارة إلى أن يكون تحضير الدرس بطريقة منظمة ومشوقة وفعالة ، وضرورة العمل على إثارة الدافعية للتعلم خلال فترة شرح وعرض الدرس ، وذلك من خلال مشاركة الطالب فى اكتساب التعلم، كما أن استثارة التعلم تجعل نواتج التعلم أفضل من خلال طرق التدريس الحديثة والمتنوعة والتوافق بين الصوت والصورة.
من جانب أخر : مسجد قايتباي أو مسجد خوند أصلباي بني المسجد في العصر المملوكي عام 1476 على يد "خوند أصلباي" زوجة السلطان الأشرف قايتباي في زمن سلطنة ابنها السلطان الناصر محمد بن قايتباي يقع المسجد في أقصى الطرف الشمالي للقسم الغربي من مدينة الفيوم على ضفاف ترعة بحر يوسف والمسجد معالم أثرية مميزة مثل دكة المقرئ والباب والمنبر الذي يمكن فكه وتركيبه والمطعم بسن الفيل الذي استورد خصيصًا له من الصومال.