عبدالعزيز صبره يكتب: رغم كورونا.. علامات القوة المصرية

توسع الاقتصاد المصري وتصاعده صعب أن يحتويه مقال أو صفحة جريدة ، ولكن هناك بعض التطورات الهامة والتي تؤكد قدرة وقوة وذكاء يدير مهما كانت المواجهات والأزمات، فضلًا عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2.16، والقرار التاريخي الخطير والشجاع بتحرير سعر الصرف، والثبات والتماسك الأدائي للجنيه ومعاودته الارتفاع والصعود سنجد تطورات ومؤشرات هامة.

80 طن ذهب

فقد واصل البنك المركزي المصري شراء كميات إضافية من الذهب لدعم الاحتياطي، ليصل مقدار الذهب المدرج في خزائنه إلى مستوى تاريخي غير مسبوق.





وطبقًا لتقرير صادر عن البنك، فقد ارتفع مقدار الذهب في خزائن البنك المركزي إلى ما يزيد عن 80 طنًا لأول مرة، حيث سجل 80.0367 طن بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 79.9817 طن بنهاية أكتوبر2020.





ونجح البنك المركزي بقيادة طارق عامر، خلال السنوات الثلاث الأخيرة في رفع الاحتياطي من الذهب بنحو 5 أطنان، حيث كان لا يتجاوز 75 طنًا لفترة طويلة، قبل أن يقوم البنك المركزي بالتعاقد مع شركة سنتامين لشراء كميات شهرية من ذهب منجم السكري.





وطبقًا للبنك المركزي فإن قيمة احتياطي الذهب لديه سجلت 4.53 مليار دولارًا بنهاية نوفمبر.





وثمة توقعات بزيادة احتياطي الذهب بالبنك المركزي، خلال الفترة المقبلة، في ظل مؤشرات على زيادة الانتاج وتحقيق اكتشافات جديدة للذهب، إلى جانب نجاح مزايدة الذهب المطروحة مؤخرًا.





السندات الأمريكية

ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال أكتوبر2020، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، لتصل إلي 2.244 مليار دولار في أكتوبر2020، مقابل 2.171 مليار دولار بالشهر المماثل من 2019.





وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازة مصر من السندات الأمريكية، على أساس شهري، أكتوبر 2020 بقيمة مليون دولار مقابل 2.243 مليار دولار في سبتمبر السابق له.





ومنذ بداية 2020 ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 62 مليون دولار مقابل 2.182 مليار دولار بنهاية 2019.





زيادة الغاز

تخطط الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 7.54 مليار قدم مكعبة في اليوم خلال العام المالي الجاري 2021/2020، بما يزيد بنحو 15% عن إنتاج العام المالي الماضي.





وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي في 2019 - 2020 نحو 6.550 مليار قدم مكعبة، وفقا للتقرير.





وتشهد مصر طفرة في إنتاج الغاز بفضل حقل ظُهر في البحر المتوسط، واكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل، كما تخطط لأن تحولها اكتشافات الغاز لمركز للطاقة في المنطقة وتطمح في التوسع للتصدير لأوروبا.





ودعم اكتشاف حقل ظهر اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز الطبيعي، إذ تصل حجم الاحتياطيات المقدرة للحقل 30 تريليون قدم مكعبة، ويمثل إنتاجه نحو 40% من إجمال إنتاج مصر الحالي من الغاز.





صادرات مصر

أظهرت بيانات حكومية، أن إجمالى الصادرات الوطنية سجلت نحو 2 مليار و327 مليونا و506 آلاف دولار، فى شهر سبتمبر الماضى، موزعة بين مجموعة من بنود الصادرات، وتشمل "الوقود، القطن الخام، المواد الخام، السلع نصف المصنعة، السلع تامة الصنع، الطاقة الكهربائية".





وبلغت قيمة صادرات مصر من الوقود نحو 291 مليونا و478 ألف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، صادرات القطن وبلغت قيمتها 13 مليونا و290 ألف دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 4 ملايين و144 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 9 ملايين و146 ألف دولار، يليها صادرات المواد الخام وبلغت قيمتها 145 مليونا و668 ألف دولار فى سبتمبر الماضي.





الجيش التاسع عالميا

حل الجيش المصري في المركز الأول بالشرق الأوسط، والتاسع عالميًا في عام 2020، وفق مؤشر "جلوبال فاير باور" لقوة الجيوش.





وبحسب الموقع، حل الجيش المصري في المركز التاسع بعد جيوش "الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وبريطانيا"، ليكون الأول بالشرق الأوسط.





وكشف مؤشر "جلوبال فاير باور" أن الجيش التركي حل في المركز الحادي عشر، وجاء الجيش الإيراني في المركز الرابع عشر، بينما احتل الجيش الإسرائيلي المركز الثامن عشر.





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القوات المسلحة مستعدة دائمًا للدفاع عن مصر، وضمان أمنها القومي في مواجهة أي شكل من أشكال التهديدات؛ وذلك ردًّا على سؤال لصحيفة لوفيجارو الفرنسية، بشأن "ما إذا كانت المواجهة العسكرية بين مصر وتركيا أمر محتمل في ليبيا؟".





وقال الرئيس السيسي- في حديث خاص نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في 9 ديسمبر في ختام الزيارة التي قام بها لفرنسا - إن "مصر لن تكون- أبدا - الطرف البادئ بالاعتداء".



