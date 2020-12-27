بسبب الشبورة.. إصابة 17 شخصا في 4 حوادث متنوعة بالمنيا

شهدت محافظة المنيا عدة حوادث متفرقة أسفرت عن إصابة 17 شخصًا بسبب الشبورة المائية تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة 17 شخص، في 4 حوادث طرق، بسبب الشبورة المائية والتخطي الخاطئ.





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وأصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية البيهو بمركز سمالوط، وحادث تصادم سيارة ربع نقل، بأخرى رقم 965 نصف نقل، بمطلع قرية الشيخ فضل، أمام مركز بنى مزار، ما تسبب في إصابة 5 مصابين.





كما أصيب 6 عمال، في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الزراعي، أمام معصرة ملوي.





كما أصيب شخص في حادث انقلاب دراجة نارية، تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالمخالفات.





كما تلقى مدير الأمن إخطارًا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بنى مزار، يفيد بانهيار عقار قديم، مكون من طابق واحد ملك ناصر معتمد الهم، بقرية صندفا بدائرة المركز دون أضرار بشرية، تم قطع المياه والكهرباء عن المنزل ووضع كردون أمني، وتحرر محضر بالواقعة.





وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي تحديد مسارات واتجاهات السيارات في بعض شوارع مدينة المنيا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنيا، وذلك لإعادة تنظيم اتجاهات سير السيارات، بهدف تخفيف الضغط علي هذه الشوارع وتقليل الازدحام والاختناقات المرورية.





قال المحافظ، انه تم عمل مطبات بنظام الشوكة لتحديد الاتجاهات ومسار المركبات لمنع الحركة في غير الاتجاهات المحددة وتحقيق السيولة المرورية وإجبار المركبات على اتجاه السير الصحيح وذلك في عدد من شوارع مدينة المنيا.





ووجه بوضع العلامات الإرشادية والمرورية واللافتات اللازمة؛ للتيسير على السائقين لمعرفة الاتجاهات وخطوط السير الجديدة داخل المدينة، كما كلف رئيس مدينة المنيا بإزالة ورفع كافة الإشغالات أمام المحلات التجارية وعلى جانبي الطريق لتيسير حركة المرور.





وأوضح العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، أن الشوارع هي شارع المحافظة (شارع الأبنية التعليمية) أصبح اتجاه السير من الكورنيش لدخول شارع طه حسين، وكذلك شارع الرقابة الإدارية على كورنيش النيل بالدخول إلى شارع طه حسين، وباقي الشوارع المتصلة خروج من طه حسين الي الكورنيش، وشارع مجمع المدارس اتجاهه من شارع عدنان المالكي لطه حسين، وشارع مجمع المصالح اتجاه خروج فقط من المجمع الي الكورنيش، وشارع الجيش وميدان الساعة من شارع سعد زغلول لشارع الحرية.



