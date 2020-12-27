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منوعات

أثارت الجدل.. علماء يتلقون رسالة من فضائيين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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مريم صليب
منذ عقود طويلة والأفلام الأمريكية تروي قصة تواصل البشر مع الفصائيين في معظم أفلام الخيال العلمي التي تنتجها هوليوود، ولم يتخيل أي شخص في يوم من الأيام أن تتحول الأفلام إلى واقع ونكون بصدد التواصل مع الفضائين حقا.


وفقا لما ورد في صحيفة "techquila"، فإننا بصدد مفاجأة جديدة قد تغير المفاهيم في الوقت الحالي، بعد أن رصدت أجهزة اللاسلكي إشارات مختلفة تماما عن كل الإشارات اللاسلكية التي تم رصدها من قبل عن طريق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي تغادر في بعثات إلى الفضاء. 


وأشار أحد العلماء إلى أنهم يعيشون طفرة في أحد مراكز متابعة الفضاء والكواكب في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بعد تلقي إشارات غريبة لم يقم أي شخص برصدها من قبل وكل الشكوك تحوم حول وجود كائنات فضائية ترسل رسائل صوتية للأرض. 


وراجع العلماء كل الإشارات التابعة لمركبات أو أقمار صناعية من صنع الإنسان، ولكن كانت تلك الموجات خارج سياق كل ما سبق، فهي مختلقة عن كل الإشارات الأخرى التي تمّ تسجيلها.


واعتبرت الصحيفة ما قاله العلماء مثيرا للجدل، بعد أن تأكدوا من الأصوات التي تم رصدها من قبل للمركبات الفضائية والتي تختلف تماما عن الصوت الذي سمعوه.
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