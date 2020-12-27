القائمة الكاملة لأسعار بي واي دي 2020 - 2021 في مصر

تسعى العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، إلى تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جُدد، وبيع المخزون لديها من سيارات عقب عودة حركة البيع والشراء مرة أخرى في ظل تعافى سوق السيارات.





وارتفعت خلال الفترة الأخيرة بعض أسعار موديلات الشركات في الأسواق المصرية للسيارات، في مقابل تقديم البعض الآخر لتخفيضات كنوع من أنواع الجذب، وإعادة كسب ثقة العميل المصري مرة أخرى.





ويبحث المواطنون دائما عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.





ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار ومواصفات القائمة الرسمية للعلامة التجارية بى واى دى في مصر موديل 2020 - 2021 في الأسواق المصرية.





ينتمى طراز بي واي دي F3 لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال.





وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة، في غضون 12.1 ثانية.





ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





وتصل اسعار بى واى دى F3، مانيوال 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر168,000 جنيه.





أما السيارة بى واى دى S5 ، اتوماتيك 2020 بسعة محرك 1500 CC فيصل سعرها الى 185,000 جنيه.