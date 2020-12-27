السعودية من أوائل المتبرعين.. توافد المساعدات لتأهيل مخيم اللاجئين في لبنان بعد احتراقه كاملا

أطلقت المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، حملة لمسح الأضرار التي خلفها حريق مخيم اللاجئين السوريين في منطقة بحنين.





ووفقًا لموقع "لبنان 24"، كما بدأت هذه المنظمات بخطة لإعادة تأهيل البنى التحتية، ضمن خطة طوارئ لتأمين عودة سريعة للنازحين، بعد إتمام عملية التأهيل.





في المقابل، بدأ عدد من الجمعيات الأهلية المحلية والدولية والمؤسسات التابعة للسفارات ولا سيما السفارة السعودية، بإرسال مساعدات عينية للنازحين من أغطية وفرش، كما قدمت الجمعية المحلية "سبل السلام" مساعدات أيضًا.





وكان مجموعة من الشباب في منطقة المنية بلبنان أقدموا على إحراق مخيم للاجئين السوريين، ما أدى لاشتعال النيران فيه بالكامل.





وجاء الحادث بعد خلاف في المنطقة بين عدد من اللاجئين السوريين وشبان لبنانيين، حيث تطور الإشكال إلى تبادل إطلاق نار بين الطرفين ما أدى لسقوط جرحى.





وتبين بعد الكشف عن أضرار الحريق، أن المخيم احترق بالكامل، والبنى التحتية التي كانت الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية بنتها من مياه ساخنة وخزانات أتلفت هي الأخرى.





من جهة أخرى، تكفلت الجمعيات بتأمين أماكن لإيواء 93 عائلة تضم 468 شخصا.





وبحسب موقع "لبنان 24"، وقع الخلاف الذي نتج عنه إحراق المخيم، بين لاجئ سوري الجنسية وبين أخوين لبنانيين أحدهما عسكري في الجيش اللبناني، وذلك بسبب مباراة كرة قدم في محلة التبانة في طرابلس.





وذكر الموقع أن الشاب السوري أقدم على الاعتداء على الأخوين بآلة حادة، حيث أصيبا بجروح طفيفة في اليدين.





وبحسب التقارير، فإن عدد خيام اللاجئين السوريين التي تم حرقها في منطقة المنية تبلغ أكثر من 100 خيمة تسكنها عائلات سورية.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحريق الهائل، واشتعال النيران بالمخيمات.





وتوالت ردود الأفعال الغاضبة بعد الحادث الذي أدى لنزوح مئات العائلات السورية من مخيم المنية.