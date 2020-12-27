بتكلفة 1.6 مليار جنيه.. دمج شركتي قها وإدفينا تحت كيان واحد بالسادات

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدّق على قرار دمج شركتي قها وأدفينا في كيان واحد، على أن يقام ذلك الكيان الجديد في مدينة السادات بمحافظة المنوفية وبتكلفة تبلغ 1.6 مليار جنيه.





وأضاف "المصيلحي" خلال مؤتمر إعلان إنجازات وزارة التموين خلال 2020، أن الرئيس اعتمد شركة جديدة للاحتفاظ بالعلامات التجارية للشركتين، وأنه تم معاينة الأرض المقترحة للمشروع، وتبين ملاءمة الموقع من حيث القرب من المحاور الإستراتيجية، وتوافر جميع الخدمات بالمنطقة، وتم التخصيص من وزارة الإسكان على مساحة 148000م2.





وأوضح وزير التموين إنه جار سداد نسبة 25% لجهاز مدينة السادات من قيمة الأرض بعد صدور قرار هيئة المجتمعات العمرانية بالتخصيص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية التنفيذية المكملة.





وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ترفع خلال الفترة الحالية شعار "الإنسان وبناءه"، مشددا أنه كان لابد من رفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لدعم المواطن ومتطلباته، وذلك تم وضع مشروعات خدمية بشكل لائق للمواطنين.





وأضاف "المصيلحي" أنه تم تحديث 1400 مكتب تموين على مستوى المحافظات، كما تم تطوير 300 مكتب من بين 553 ضمن خطة التطوير الشاملة التي تتبناها الوزارة، وتم عقد بروتوكول مع شركة ايسكور لتقديم خدمات السجل بالتعاون مع البنوك.





وأشار إلى أنه بالنسبة للعلامات التجارية والصناعية، تم أرشفة كافة الإعلانات التجارية وتم اعتماد 12 فرعا للسجل التجاري تم تحويلهم الأرشيف الإلكتروني لتقديم خدمات العلامات التجارية وجار تعميمها في كافة الفروع، وتم اعتماد المؤشر الجغرافي للعلامات التجارية المصرية للمنتجات الزراعية وتم تسجيل العنب والبلح في مرسى مطروح في المرحلة الأولى.