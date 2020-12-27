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أخبار العالم

اتهام خطير لخامنئي وروحاني بقتل 192 ألف إيراني بـ كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:16 م
اتهام خطير لخامنئي
اتهام خطير لخامنئي وروحاني بقتل 192 ألف إيراني بـ كورونا
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قسم الخارجي
اتهمت المعارضة الإيرانية، ‏مريم رجوي، اليوم الأحد، المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالفشل الذي تسبب في قتل 192 ألفا بكورونا.

وقال رجوي إن الحكومة الإيرانية تحاول التهرب من شراء لقاح كورونا وستتسبب في قتل المزيد.

‏وقالت رجوي، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: "النظام ومنذ أشهر يتملص من شراء اللقاح ويعد بتوفير «اللقاح الداخلي» من قبل «لجنة تنفيذ أوامر خميني» من مؤسسات النهب والابتزاز التابعة لخامنئي".

وتابعت: "حتى إن كانت عينته المختبرية مقبولة، فيستغرق إنتاجه بكميات كبيرة وقتا طويلا حسب خبراء النظام في إيران".

وأضافت رجوي، في تغريدة منفصلة: " التباطؤ والتسويف من قبل خامنئي وروحاني في شراء لقاح #كورونا، استمرار للسياسة الإجرامية التي تسببت في وفاة 192 ألفا من مواطنينا منذ بداية تفشي كورونا".

واستطردت: "هذه اللعبة القذرة ستخلف مرة أخرى المزيد من الضحايا بين المواطنين المحرومين المضطهدين في إيران"، على حد قولها.

واعتبرت المعارضة الإيرانية أن ‏النظام الإيراني يحاول "منذ أشهر التملص من شراء اللقاح ويعد بتوفير (اللقاح الداخلي) من قبل لجنة تنفيذ أوامر خميني".

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني، حسين علي شهرياري، إن الحكومة الإيرانية فشلت في توفير التمويل اللازم لشراء لقاح كورونا.

وأوضح شهرياري في حوار مع وكالة "إسنا" الإيرانية شبه الرسمية، نشر الجمعة، أن إيران يتوجب عليها الحصول على المال اللازم من خلال تحويل عملتها المحلية إلى عملة الفرنك ومن ثم إرساله إلى الخارج للحصول على اللقاح، لكنها لم تستطع فعل ذلك، لكنه لم يسرد شهرياري أسباب فشل إيران في تحويل عملتها إلى الفرنك وإرسالها إلى الخارج.
اتهام خطير لخامنئي وروحاني بقتل 192 ألف إيراني بـ كورونا
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