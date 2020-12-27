أخبار الرياضة.. قرار مفاجئ من حسام حسن قبل مواجهة الأهلي.. شوبير يهاجم أمير مرتضى.. وصلاح يقرر الرحيل إلى ريال مدريد

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
قرر حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى منح شارة قيادة الفريق إلى حسام عاشور خلال مواجهة الأهلى المقرر إقامتها غدا " الإثنين " بملعب الأهلى والسلام فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز .
شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما حادا علي أمير مرتضي منصور مدير الكرة السابق بنادي الزمالك بعد التصريحات القوية التي أطلقها كريم بلق وكيل لاعبي الزمالك أشرف بن شرقي واوناجم.
أكد "إدوارد كورناجو" الصحفي بموقع "آس" الإسباني، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ينوي الرحيل إلى ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.
وجه الإعلامى خالد الغندور انتقادات لاذعة إلى نادي بيراميدز بعد دخوله فى مفاوضات مباشرة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة.
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن مصطفى محمد تلقى عرضًا من نادي سانت إيتيان قد يصل إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون دولار إضافات.
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن بيتسو موسيماني رفض التعاقد مع محمد أمين بن عمر لاعب وسط فريق النجم الساحلي التونسي.
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن محمد صلاح ليس مسدد ركلات الجزاء الأول في الفريق.
أكد تقرير صحفي، أن إدارة ليفربول الإنجليزي ترى أن ستيفين جيرارد أسطورة الفريق ومدرب رينجرز الاستكلندي، هو البديل الأنسب لخلافة يورجن كلوب مستقبلا.
أثارت تقارير صحفية الجدل خلال الساعات الماضية، بشـأن مستقبل المصري محمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.