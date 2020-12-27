نادر.. حديقة الحيوان تكشف حقيقة زواج "سنسن" ومعلومة غريبة عن الزراف

كشف اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان، عن حقيقة زواج الزرافة سنسن بعد وصول الثلاث زرافات الجديدة من جنوب إفريقيا، موضحا ان الزراف من النادر ان يصاب بالاكتئاب حتى لو كان وحيدا، لأنها من الحيوانات ذات المعدة المركبة، بينما الحيوانات شبيهة الانسان في تركيبة أجزاء جسمها هي من تصاب بالاكتئاب.





وقال اللواء محمد رجائي، خلال حواره في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إن الزراف تطمئن لحارسها ويربطهما علاقة قوية جدا، منوها إلى ان الزراف الجديد الذي وصل حديقة الحيوان لم يكن سببه زواج "سنسن"، وانما خروج انتاج جديد من الزراف، والتوريد وامداد الحدائق الاخرى على مستوى مصر او الوطن العربي.





واوضح ان وصول الزراف الجديد هو أمر يحدث لاول مرة في تاريخ حديقه الحيوان، باستقبال حيوانات افريقية بهذا الثمن، خصوصا أن السياسة المتبعة في استيرادها كان هو البدل، دون الاعتماد على الموارد المالية، وذلك وفقا لخطة مدروسة وموضوعة من قبل الدولة حتى لا تتحمل الدولة عبء مادي زائد.





وذكر ان فيروس كورونا حتى الان لم يصل الي الحيوانات، وانه تم تسجيل حالتين فقط على مستوى العالم واحدة في امريكا، وحالة اخرى في برشلونة، ولكن لم يتم التوصل حتى الان لسبب انتشار الفيروس لدى الحيوانات او كيفية نقل العدوى وهذا بسبب حداثة الفيروس.





واضاف انه يتم عمل فحص يومي لكل الحيوانات في حديقة الحيوانات، وذلك من خلال "طبيب النقطة"، وهو طبيب مسؤول عن كل مجموعة من الحيوانات، وفي حال ظهور أي اعراض مختلفة على الحيوان يتم عزله، مؤكدا ان الحديقة لديها خطة وقاية وتوفير التطعيمات لكل حيواناتها للحفاظ عليها.