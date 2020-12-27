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ثقافة

تنظيم الملتقى الثالث لفناني وزارة السياحة والآثار

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، غدا الإثنين، الملتقى الثالث لفناني وزارة السياحة والآثار تحت عنوان ”الطب والشفاء والدواء عبر العصور“ بمتحف المركبات الملكية ببولاق.

وقالت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة، إن فكرة الملتقى هذا العام وضعت تماشيا مع الظروف الراهنه التي يمر بها العالم، كي يتم تشجع الفنانين المشاركين على تقديم أعمال فنية عن تاريخ الأمراض والطب في مصر عبر العصور.

يشارك في هذا المعرض ٣١ فنان بعدد ٤٥ عملا فنيا، ويتنوع بين أعمال تشكيلية وفوتوغرافية، ونحت، وتصميمات ملابس، بالإضافة إلى وجود جانب نوعي يضم الطب الشعبي، والتحنيط.

وأضافت أن افتتاح الملتقى سوف يكون قاصرا على العارضين فقط حرصًا من الإدارة لتطبيق كافة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية، على أن يتم استقبال الجمهور بدءأً من اليوم التالي للافتتاح وحتى ٧ يناير ٢٠٢١م ، خلال مواعيد العمل الرسمية للمتحف، كما سيراعي عرض جميع الأعمال المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " للوصول لأكبر شريحة مجتمعية. 

وأشارت نجوى بكر المنسق العام للملتقى، إلى أن ضيف شرف الملتقى هذا العام الزميل أحمد نجيب السيد نائب المشرف على مدرسة الوعي الأثري للمكفوفين بالمتحف المصري، والذي يشارك بعمل تجميعي ( اسمبلاج) عن جائحة كورونا ليخاطب من خلاله الجمهور من المبصرين والمكفوفين .

جدير بالذكر أن هذا الملتقى هو الثالث على التوالي، ويهدف إلى إلقاء الضوء على المبدعين من أبناء الوزارة وتشجيعهم على تقديم أعمال فنية مستلهمة من التراث والحضارة المصرية العظيمة.
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