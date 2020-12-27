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محافظات

15 بدلا من 25 ٪.. محافظة قنا تقرر تخفيض مقدم إحلال سيارات البيك آب بالميكروباص

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:31 م
ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري، لتخفيض مقدم إحلال سيارات البيك آب "الكبوت" بسيارات ميكروباص إلي 15 % بدلا من 25 %، بالإضافة إلي قرار المحافظ بالإعفاء من رسوم الكرته لمدة عام.

وأضاف أن ذلك يأتى في إطار سعي محافظة قنا إلي إحلال سيارات البيك اب" الكبوت" بسيارات ميكروباص جديدة تتناسب مع ما تشهده المحافظة من تطور في شتى المجالات، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات آمنة للمواطنين.

وأشار إلي أن المحافظة تسعى إلي تقديم كافة التسهيلات و اقتناص أي فرصة من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطن القنائي.

وأوضح أن المحافظة تسعي لاستيعاب كثافة الركاب لاسيما في أوقات الذروة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وكذلك وإضفاء نوع من المظهر الحضاري.

جدير بالذكر أن المحافظة أعلنت عن طرح خطوط سير جديدة للمواطنين تشمل 57 سيارة سرفيس داخل مدينة قنا و 99 سيارة أخري تربط بين مدينة قنا والمراكز الأخرى، تم  إجراء القرعة العلنية لها عبر تقنية البث المباشر.

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