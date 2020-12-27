3 أطنان مواد غذائية من لجنة الإغائة والطوارئ بالروتاري إلى أهالى مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الأحد لجنة الاغائة والطوارئ بالمنطقة الروتارية 2451 روتارى مصر برئاسة المهندس سمير عامر وعلى الحجاب نائب رئيس اللجنة وسعد موسى عضو اللجنة بحضور النائب رزق علوانى.





ووجه محافظ مطروح الشكر لروتاى مصر على مشاركتهم المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالى مطروح وتقديم مساعدات عينية وغذائية وهى 500 بطانية و3 طن أغذية سيتم توزيعها على الاسر الاكثر احتياجا ، مع التواصل مع مديرية الصحة بالمحافظة للدفع بقافلة طبية قريبا والتنسيق بالمناطق المقترحة لتقديم خدمات طبية مجانية لأهالي مطروح ، بالاضافة الى المساهمة فى المساعدات العلاجية التى تساهم بها المحافظة شهريا للتخفيف عن المرضى الاكثر احتياجا ضمن الخدمات العلاجية والطبية التى سيقدمها الروتارى.





وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم لتيسير اعمال قوافل الروتارى المجتمعية بالمحافظة والتوسع لخدمة مزيد من الاهالى الاكثر احتياجا، كما تم استعراض عدد من الانشطة المجتمعية وجهود روتارى مصر من خلال لجانه المختلفة فى تقديم العديد من الخدمات للأهالي الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات، مع التعاون مع الجهات المشاركة والمستهدفة لتدريب وتنمية المهارات لدى اهالى المناطق فى الانشطة الصناعية والتجارية المختلفة.





من ناحية أخرى أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير إذاعة مطروح الإقليمية ومدارس الثانوية العسكرية والعوام والتجريبية لغات والشولحي والمنشأت الشرطية ومجمع المحاكم في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .





وأكد جاب الله علي استمرار تطهير أماكن تكدس المواطنين بالاسواق ورش المبيدات بسيارات الضباب بالاحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة للقضاء علي الحشرات والاوبة حفاظا على الصحة العامة .



