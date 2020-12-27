حصاد مواجهة الكوارث والأزمات البيئية خلال عام 2020





واجهت وزارة البيئة خلال عام 2020 العديد من الأزمات البيئية ،وتمكنت من التعامل الفورى مع تلك الأزمات لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة الكوارث البيئية بمشاركة الفروع الاقليمية والمحميات الطبيعية لوضع خطط مسبقة للتعامل مع شتى الأزمات والكوارث المتوقع حدوثها للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين .





قامت الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية خلال عام 2020 بإدارة 24 بلاغ عن حوادث التلوث من خلال غرفة العمليات المركزية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من خلال دفع مجموعات عمل لمعاينة الحوادث وتقييمها والعمل على مكافحتها وإزالة التلوث واعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتم تصنيف هذه الحوادث طبقا لموقعها الجغرافى ونوعية الحوادث ، حتى يمكن إعطاء مؤشر موقعها ونوعيتها.





اما عن نوبات الطقس الغير مستقر والسيول تمكنت إدارة الأزمات والكوارث البيئية من التعامل الجيد مع أزمة السيول التى تعرضت لها مصر خلال شهر مارس 2020 من خلال خطة مواجهة السيول التى تم إعدادها بالتعاون مع مجلس الوزراء وقد تمكنت الوزارة من الإدارة المتميزة للحادث وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بالفروع الاقليمية والمحميات الطبيعية.





شاركت ادارة الكوارث بتدريبات عمليه على كيفية مواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول وهيئة ميناء الاسكندريه، وشركة ويبكو للبترل و شركة بتروسيف وتمكنت الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية أيضا من مراجعة 10 خطة طوارئ خاصة بالشركات والموانئ البحرية للاستعداد لمواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت.





نفذت عدد 6 ورش عمل اقليمية ووطنية بالتنسيق مع الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحرالاحمر وخليج عدن "بيرسجا "ومركز المساعدات المتبادله للطوارئ البحريه بالبحر المتوسط واتفاقيات منع التلوث من السفن فى اطار رفع القدرات الوطنية بمشاركة قطاع النقل البحرى ،هيئة السلامة ،هيئة قناه السويس ، موانى البحر الاحمر.





كما شاركت وزارة البيئة فى الاجتماع الوزارى الخاص بمناقشة الاخطار المحتملة من الخزان العائم صافر الموجود بالبحر الاحمر قبله السواحل اليمنية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية بهدف إتخاذ موقف عربى موحد لدعم الحكومة الشرعيه باليمن من اجل تفادى كارثه بيئية قد تنتج فى حالة تسرب أى مواد بتروليه منها.



