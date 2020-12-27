البترول: مصر تستهدف بيع 7540 مليون قدم مكعب غاز يوميا خلال العام الجديد





وأضافت الشركة في تقريرها السنوي "ملامح العام المالي 2020-2021" والخاص بأهم الملامح المستهدف تحقيقها في مجالات أنشطة الغاز المختلفة، أنه من المخطط أن يبلغ إنتاج الغاز المباع 7540 مليون قدم مكعب يوميا و105 ألف برميل يوميا متكثفات.





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وأشار التقرير، إلي تحقيق متوسط يومي لإجمالي الاستهلاك المحلي للغاز حوالي 6565 مليون قدم مكعب غاز، وأنه جاري الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمحطتي غرب القاهرة الجديدة وأسيوط البخارية الجديدة بالإضافة إلي إمداد محطة الوليدية غير المرتبطة بالشبكة لتوصيلها بالغاز الطبيعي بدلا من المازوت.





وقالت الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن كمية الغاز الطبيعي المصدرة للأردن عبر خط الغاز العربي خلال العام المالي2019-2020 بلغت حوالي 33.9 بليون قدم مكعب غاز، وذلك وفقا للتعاقدات المُبرمة واحتياجات الجانب الأردني.

وأضافت الشركة في تقريرها السنوي أنه تم البدء في استيراد الغاز الطبيعي من خلال الخط البحري في يناير 2020 ، وبلغ إجمالي الكميات المدفعة للشبكة القومية للغازات خلال العام المالي 2019-2020 حوالي 14.8 بليون قدم مكعب غاز.

أكدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن إجمالي استثماراتها في العام المالي الجديد 2020-2021 تقدر بقيمة تبلغ حوالي 397.3 مليون دولار سنويا.