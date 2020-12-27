برلماني: تجربة تمكين المرأة المصرية ملهمة لكل الشعوب الأفريقية والعربية

قال النائب احمد الطيبي عضو مجلس النواب ان هناك تحديات كبيره تواجه الدولة المصرية تتطلب تشريعات جديده واستحداث عدد من القوانين القديمة باطر واهداف مختلفة منها الاقتصادية والسياسية وكذلك التشريعات التي تهم المواطن المصري وحماية محدود الدخل بمظله حماية الاجتماعيه التي بداتها الدولة المصرية ويستلزم استكمال جميع أركانها .





وأضاف الطيبي عقب الانتهاء من استخراج بطاقه عضويه مجلس النواب اثناء حفل الاستقبال الذي نظمته الامانه العامه لمجلس النواب لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد الفائزين علي المقاعد الفرديه ، بان التجربه المصريه في تمكين المراه بعدد كبير من المقاعد في المجلس النيابي تجربة تحترم وملهمه لكل الشعوب الافريقيه والعربيه وكما كانت مصر دائما رائده علي مدار التاريخ ، وان المجتمع المصري تطور كثيرا وايقنت الدولة المصريه أهمية وجود كوته للمراه تقديرا لدورها الكبير .





وأضاف الطيبي ان الدولة المصريه تقوم بنقله نوعيه حضاريه للوصول الي الي مستوي دولة مدنية عصريه حديثه ، بالاضافه الي تجربتها في القضاء علي العشوائيات ، فالمرحلة القادمه تتطلب تشريعات اقتصاديه من نوع جديد وكذلك حوتفز جديده لجذب الاستثمارت وشفافيه للقضاء علي البيروقراطيه.





قال الطيبي بان التركبيه الموجوده بمجلس النواب الجديد توكد علي التنوع والمشاركه لكل التيارات السياسيه بدون اقصاء ، ولكن لابد من اندماج هذه الأحزاب في تكتلات حسب ايديولجيتها وأهدافها ، لتسهيل العمل النيابي والبرلماني وحتي يتمكن الأعضاء من ممارسة الدور الرقابي والتشريعي .





ولفت الطيبي الي دعم مجهودات الدولة في الصحه والتعليم علي راس أولوياته في البرلمان الجديد مشيدا بالمبادرات التي تقوم بها القيادة السياسيه في عدد كبير من المجالات الصحيه والاجتماعيه .