وفقا للاشتراطات الصحية.. الهيئة العامة الكويتية تعلن إعادة فتح مدارس ذوي الإعاقة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية أنه تم الاتفاق على إعادة فتح المدارس الخاصة بذوي الاعاقة بعد جهود كبيرة للجنة الثلاثية التي تضم إلى جانب الهيئة كلا من وزارتي التربية والصحة.

وقالت الدكتورة شفيقة العوضي المدير العام للهيئة في المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي عقدته، اليوم الأحد، إنه تم التواصل مع المدارس التي تعمل تحت مظلة الهيئة والتنسيق معها للعمل على فتح أبوابها وفقا للاشتراطات الصحية.

وأوضحت العوضي ، أن آلية عمل المدارس ستكون وفقا للاشتراطات الصحية بحضور ممثلين عن المدارس المعنية، حيث أبدت استعدادها للبدء بالدراسة وفقا للاشتراطات وكانت الانطلاقة، إذ تم وضع خط ساخن بين الهيئة والمدارس لمتابعة العمل والرد على أي استفسار.

وأشارت إلى أنه بعد الزيارات التي قامت فيها اللجنة للمدارس ودراسة تقارير الفريق المعني بالتفتيش تمت الموافقة لـ 18 مدرسة للبدء باستقبال الطلبة وفقا للاشتراطات فيما أبدت اللجنة وفريق التفتيش بعض الملاحظات على أربع مدارس عملت على تلافيها وما زالت بانتظار الموافقة للبدء باستقبال الطلبة.

وأشارت إلى أنه من ضمن الشروط التي وضعها الفريق الحصول على موافقة ولي الأمر خطيا للالتزام بإحضار ابنه الى المدرسة وموافقته على كامل الاشتراطات الصحية والالتزام بها.

ولفتت إلى أن الخطة تتضمن استمرار اللجنة والفريق التفتيشي بمتابعة العمل في المدارس على مدار الساعة ومتابعة أي أمر قد يطرأ فيما يتعلق في فيروس كورونا.

وأضافت أنه تم وضع الخطط للتعامل مع كل طالب منفردا، مشيرة إلى أن هذه الخطوات لقيت اشادة تامة من وزارة الصحة في التزام اصحاب المدارس بالاشتراطات الصحية المحددة.

وعن المؤسسات والمراكز التأهيلية بينت العوضي أن العمل بدأ فيها منذ شهر يوليو الماضي عبر إرسال كتاب لمجلس الوزراء لطلب السماح بإعادة فتح المؤسسات والمراكز التأهيلية وكان رد المجلس إيجابيا.

وشددت على أن التجربة كانت مثمرة وحققت الهدف المرجو منها في اعادة تأهيل الابناء بعد الازمات التي تعرضوا لها خلال الاغلاق، مشيرة الى انه لم تسجل اي حالة إصابة بـ (كورونا) في المؤسسات والمراكز «وما زالت الزيارات مستمرة لعدم ترك اي مجال لانتقال العدوى».

وعن إعادة فتح دور الحضانة أشارت الى أنه ضمن أولويات عمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بعد الانتهاء من المدارس العمل على اعادة فتح دور الحضانة المعنية بالاطفال من ذوي الاعاقة.