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منوعات

وفاة نجم مصارعة wwe بعد صراع مع المرض

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:04 م
صدى البلد
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أحمد شريف

توفي المصارع المحترف برودي لي (الاسم الحقيقي جوناثان هوبر) أمس السبت عن عمر يناهز 41 عامًا، حيث تم إعلان وفاته اليوم.


وفارق نجم WWE الحياة إثر مشكلة في الرئة في مدينة جاكسونفيل  بولاية فلوريدا ، بعد أخذه إجازة من المصارعة بسبب مشكلة طبية لم يتم الكشف عنها.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية،  كان المصارع محاطًا بأحبائه ، بما في ذلك زوجته أماندا هوبر (المعروفة أيضًا بشخصيتها المصارعة Synndy Synn) ، التي  نعت  والد ابنيهما عبر انستجرام.


كتبت أماندا: "مات أعز أصدقائي اليوم.  لم أرغب في كتابة هذه الكلمات.  قلبي مكسور.  رآه العالم على أنه برودي المذهل ، كان أفضل صديق لي وزوج وأعظم أب قابلته على الإطلاق.  لا توجد كلمات تعبر عن الحب الذي أشعر به أو كيف أنا محطم الآن".


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