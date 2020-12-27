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بسبب مشاجرة.. لبنانيون يحرقون مخيما للاجئين سوريين وتشرد المئات.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:45 م
مخيم للاجئين السوريين
مخيم للاجئين السوريين
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أسامة علي
إذاعة فضائية سكاى نيوز عربية تقرير حول حجم الدمار في مخيم للاجئين السوريين شمالي لبنان.

وحسب التقرير المعروض، فإنه حدثت مشاجرة عنيفة بين بعض اللبنانيون والعمال السوريون، أدت إلى حرق مخيم اللاجئين السوريين وتشرد المئات.

وأكدت التقرير أن موجة غضب عارمة تجتاح الرأى العام اللبناني بسبب ما حدث للسوريين، وأكد رواد التواصل الإجتماعى بلبنان أن هذه الحادثة خارجة عن أى عادات وثقافات للشعب اللبناني.

ولفت التقرير إلى أن العديد من المبادرات الإجتماعية والفردية نجحت فى إيواء العديد من اللاجئين السوريين، وهناك دعوات للإجهزة الأمنية لمحاسبة المتسببين فى هذا الحادث الأليم.
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