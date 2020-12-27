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رياضة

رئيس الفيفا في حفل جلوب سوكر: مررنا بأحداث حزينة في 2020 أبرزها حادث بيروت

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" أن العالم مر خلال 2020 بعام صعب وقعت فيه العديد من الأحداث الحزينة.

وقال إنفانتينو في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر العالمية، المقام بالإمارات:" هذا العام كان صعبًا للغاية ومنه ما حدث في بيروت، وبالطبع أيضًا ما حدث جراء فيروس كورونا الذي أوقف الرياضة وجعلنا ندرك أن الصحة أهم من كرة القدم وهي الأولوية الأولى".

وأضاف: "في هذه المناسبة يجب أن أتذكر الأسطورة الراحل مارادونا الذي كان يعتبر دبي منزله وبلا شك أنه أحد من جعلنا نحب هذه اللعبة.. أيضًا وفاة باولو روسي، كان عامًا مليئًا بالأحداث الحزينة."

وتشهد دبي في الوقت الحالي حفل توزيع جوائز جلوب سوكر العالمية  للأفضل في القرن وفي عام 2020.
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