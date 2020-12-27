الكهرباء: تركيب نحو 10 ملايين عداد مسبوق الدفع حتى الآن

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن أنه هناك إقبال على تركيب العدادات الذكية ومسبوقة الدفع خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف "حمزة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن العدادات الذكية ومسبوقة الدفع تتيح للمواطن متابعة استهلاكة، لافتا إلى أن تم تركيب نحو 10 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، فضلا عن تركيب نحو 200 ألف عداد ذكي على مستوى الجمهورية.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن تطوير شبكات الكهرباء يشمل كافة المحافظات، مؤكدا أنه لا يوجد تخفيف للأحمال منذ 2015، والتيار الكهربائي يصل لكافة المناطق بجودة عالية.





وفي السياق نفسه أشار حمزة، إلى أن نسبة تغطية الجمهورية بالخدمة الكهربائية يصل إلى 99.9%.



