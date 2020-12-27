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برلمان

النائبة سكينة سلامة: التهاون في التعامل مع كورونا عواقبه وخيمة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ماجدة بدوي
تفقدت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، أحد مستشفيات العزل ضد كورونا في الشرقية لمساندة جيش مصر الابيض ، وتقديم المساعدات اللازمة لهم .

وقالت سلامة ، في تصريحات صحفية علي هامش زيارتها لمستشفى زنانيري ، إن الاطباء وجمع الاطقم الطبية يعملون علي قدم وساق من أجل مساعدة المصابين، مطالبة وزارة الصحة بدعم المستشفي ببعض المستلزمات الأساسية تيسيرا علي الاطباء.

وأوضحت انه ستقوم بدعوة رجال الاعمال والمهتمين بالعمل العام ، من أجل تقديم كافة الدعم للأطباء للعمل علي توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، مؤكدة انها استمعت لمطالب الاطقم الطبية الذين اكدوا تقديرهم للزيارة وسوف تقوم برفع تلك المطالب  لوزارة الصحة.

وأشارت ألي أن الحكومة بذلت جهود كبيرة في مواجهة الوباء خاصة كل من ينتمون للمنظومة الطبية من جيش مصر الأبيض،  مؤكدة ان تلك الجهود وحدها لا تكفى لمواجهة فيروس كورونا ولا بد لنا جميعا أن نلتزم التزاما كاملا بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأن التهاون فى التعامل فى هذا الملف تحديدًا ستكون له آثار سلبية وخطيرة على المجتمع ككل.
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