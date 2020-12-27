السجيني: برلمان ٢٠٢١ أفرز خريطة سياسية جديدة ويطالب بإصدار قانون الإدارة المحلية

قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن هذا البرلمان يختلف عن برلمان 2016 الذى جاء بعد الثورة ، حيث جاء وسط تحديات جسام سواء من الناحية الامنية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مطالبتة بتشكيل الوعى لدى المجتمع، وعندما نرى برلمان 2021 نجدة مختلفًا تمامًا ، ويواجة تحديات من نوع أخر وهو زيادة سقف طموحات الشعب المصرى ، سواء من زيادة التوسعات فى بناء المدن الجديدة واستكمال المرافق، والطرق ، والمشروعات القومية.





وأضاف أن مايميز برلمان 2021 أنة أفرز حزب أغلبية ، وكيان جديد وهو نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، كما يضم العديد من الكوادرالبرلمانية، وإرتفاع نسبة تمثيل حزب الشعب الجمهورى ، هذة المشاهد سوف تؤثر فى ظل تواجد 70 % جدد تحت قبة البرلمان ، لذلك نحن أمام مشهد مختلف تمامًا عن المجلس السابقن ونتمنى أن نشهد فى الربع الاول من البرلمان القادم نوعًا من التجانس ، والاستيعاب للنواب الجدد للقيام بواجباتهم وحلفهم لليمين الدستورية.





وحول الاجندة التشريعية التى سوف تحظى بإهتمامة، قال "السجينى" قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة وإجراء تعديل تشريعى علية يحمل التدرج فى رفع القيمة الايجارية، مع إصدار مواد متوازنة تصون حقوق الطرفيين فى العلاقة بينهم، كما حدث فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.





وقال "السجينى" أننا نتمنى أيضًا خلال الدورة البرلمانية الجديدة أن ننتهى من قانون الادارة المحليةوالتوافق علية وحول التغيير أو التعديل الوزارى





قال " السجينى" إنه لا يوجد نص دستورى يشير الى تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات ، وإن لو لم يحدث أى تعديل وزارى، فأننى أرى أن هناك مسئولية تقع على لجان مجلس النواب فى هذا الصدد بأن تستهل عملها بعمل تقييم للوزير المختص خلال العامين الماضيين، والاستماع الى خطة الوزير ، والاطلاع على تقريرة فيما سبق، وللجنة بعد هذا لها المطالبة بالابقاء على الوزير ، أو تغييرة