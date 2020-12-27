نائب وزير المالية يلتقي بمتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

استقبلت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد أحمد كوچك نائب وزير المالية وعضو مجلس أمناء الأكاديمية؛ وذلك لإلقاء محاضرة على متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة تحت عنوان "تطورات الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية مصر العربية".





بدأ أحمد كوچك المحاضرة بتهنئة المتدربين على اجتيازهم مراحل القبول بالبرنامج متمنيًا لهم كل التوفيق، تلى ذلك سرد نبذة تعريفية عن شخصه، ثم تطرق إلى محاور المحاضرة والتي دارت حول تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي حيث شهد الاقتصاد العالمي تراجع وانكماش كبير وغير مسبوق في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، على الرغم من ذلك إلا أن الاقتصاد المصري أبدى قدر كبير من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تلك التداعيات.





وتطرق الحديث إلـى كيفية تعامل الحكومة المصرية مع أزمة جائحة كورونا والتي تم خلالها وضع إطار عام للتعامل مع الأوضاع غير المسبوفة مع عدم وجود أي تصور لمداها الزمني المتوقع، وتناول كوچك أيضًا النتائج المالية والاقتصادية المُحققة حتى الآن التي شملت الأداء المالي و الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020، وأخيرًا مقارنة أداء جمهورية مصر العربية مع بعض الدول التي تشاركنا نفس التصنيف حيث أُلقي الضوء على تأثير جائحة كورونا على النمو العالمي وتباين معدلات النمو بين الدول، و تم الإشارة إلى تحقيق الاقتصاد المصري ثاني أعلى معدل نمو عالمي عام 2020.





ووجهت د. رشا راغب شكرها إلى نائب وزير المالية لتلبيته دعوات الأكاديمية سواء في المشاركة في لجان المقابلات الشخصية لاختيار أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالإضافة إلى إلقاءه المحاضرات على متدربي البرنامج، ومن جانبه أعرب نائب وزير المالية عن سعادته بتواجده اليوم بالأكاديمية مع متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج، وأخيرًا تم التقاط صورة جماعية تذكارية للسيد كوچك ود.رشا راغب مع متدربي البرنامج.

جدير بالذكرأن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدرب في شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدرب سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.