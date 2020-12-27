قل وداعا للأمراض .. عشبة طبيعية لها 12 فائدة

يعد الزنجبيل من اهم الاعشاب التى يجب تناولها بشكل متكرر حتى وان كنت لاتحب مذاقه فيمكن الحصول على قدر بسيط منه لكن الامتناع نهائيا عن تناول الزنجبيل او ادخاله في قائمة الطعام يحرمك من فوائد صحية عديدة.





قدم موقع " netdoctor " اهم 12 فائدة صحية مدعومة بالأدلة للزنجبيل تستحق المعرفة عنها:





1. نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن

الزنجبيل هو قوة مغذية ويحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين ب الثيامين والريبوفلافين والنياسين إلى جانب المعادن مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور.





تحتوي التوابل أيضًا على مركبات نباتية تُعرف باسم الفينولات د، ومن أبرزها جينجرولز وشوجوالز وجينجرديول، والجنجرول هو الأكثر وفرة من الثلاثة ، وهذا السائل الزيتي يعطي الزنجبيل طعمه اللاذع.





2. له خصائص مضادة للالتهابات

جينجرول هو مركب مضاد للالتهابات ، والذي قد يفسر "لماذا يعاني الأشخاص المصابون بهشاشة العظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي من انخفاض في مستويات الألم لديهم وتحسين قدرتهم على الحركة عندما يستهلكون الزنجبيل بانتظام" ، كما يقول وينر، هذا لأن لها تأثير على الناقلات الكيميائية لجهاز المناعة.





يقول هوب: "لقد وجد أن للزنجبيل تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة من خلال تعديل المسارات الكيميائية الحيوية التي تسبب الالتهاب المزمن". كما أنها تمنع تكوين الليكوترينات، المواد الكيميائية الالتهابية التي يطلقها الجسم، وبالتالي تساهم في تقليل الالتهاب.





3. يقلل من الغثيان

هناك فوائد الجهاز الهضمي المتعددة التي تم ربطها الزنجبيل، وتعمل بشكل خاص على أجزاء من الجهاز الهضمي الخاص بك مسؤولة عن مشاعر الغثيان ، اضطراب المعدة ، والقيء، ويقول وينر. يوافق الدكتور مورثي على أن "الزنجبيل يقلل الغثيان بشكل كبير" إنه مضاد قوي للقيء ويستخدم لمنع دوار الحركة.





يستخدم الزنجبيل منذ فترة طويلة كعلاج لدوار البحر ، ويبدو أنه فعال بشكل خاص في علاج الغثيان المرتبط بالحمل ومع ذلك إذا كنت حاملًا تحدث إلى طبيبك قبل تناول كميات كبيرة من الزنجبيل حيث يشعر بعض الخبراء بالقلق من أنه يمكن أن يزيد من مخاطر الإجهاض ، خاصة في الجرعات العالية.





4. يحسن الهضم

هناك سبب يجعل الناس يأخذون الزنجبيل لتهدئة المعدة فالزنجبيل يشجع الطعام على الانتقال من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة عن طريق تحفيز عمل العصارات الهضمية ، وقد ثبت أيضًا أنه يخفف الانتفاخ وانتفاخ البطن. قد يكون مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من عسر الهضم المزمن ، المعروف باسم عسر الهضم.





تعمل المكونات النشطة للزنجبيل على تحفيز الهضم والامتصاص ، وتخفيف الإمساك وانتفاخ البطن عن طريق زيادة النشاط العضلي في الجهاز الهضمي، والجينجيرول وحمض السلفونيك الموجود في جذر الزنجبيل يعملان على تسريع إفراغ المعدة وتخفيف الانتفاخ الغازي".





5. نسبة عالية من مضادات الأكسدة

يقول الدكتور مورثي إن الزنجبيل مضاد للأكسدة واسع الطيف ويساعد في تقليل تلف الخلايا ويحتوي جذر الزنجبيل على مستويات عالية جدًا من مضادات الأكسدة ، لا يتفوق عليها سوى الرمان وأنواع معينة من التوت الخصائص المضادة للأكسدة مما يساعد في تقليل نشاط الجذور الحرة ، وبالتالي تقليل تلف الخلايا وتعزيز الشيخوخة الصحية.





6. مضاد للميكروبات

مستخلص الزنجبيل يمكن أن يمنع نمو العديد من أنواع البكتيريا المختلفة ، بما في ذلك الإشريكية القولونية ، وأنواع البروتينات ، والمكورات العنقودية ، والمكورات العقدية ، والسالمونيلا. بهذه الطريقة ، يعمل الزنجبيل على تعزيز فلورا الأمعاء الصحية.





نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات ، فقد ثبت أيضًا أن الزنجبيل فعال ضد بكتيريا الفم التي تسبب الأمراض الالتهابية في اللثة مثل التهاب اللثة والتهاب دواعم الأسنان، في بيئة معملية، ومع ذلك ، هناك حاجة لدراسات الإنسان.





7. جيد لصحة القناة الهضمية

يقول الدكتور مورثي إن الزنجبيل غني بالألياف الصحية للأمعاء ، وعلى هذا النحو ، يعمل كمواد حيوية يقول: " تستخدم بكتيريا الأمعاء الألياف". يمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل عدد ميكروبات الأمعاء السيئة وزيادة الميكروبات المعوية المفيدة.





8. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

إن المركبات المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، ويقول: "هذا لأن الزنجبيل يمكن أن يخفض ضغط الدم ويقلل من مستويات الدهون في الدم ، وكلاهما يساعد في الحماية من أمراض القلب".





تساعد التوابل على تقليل مستويات الكوليسترول، كشفت دراسة صغيرة أجريت على 85 مشاركًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم من قبل جامعة بابول للعلوم الطبية أن تناول ثلاثة جرامات من مسحوق الزنجبيل يوميًا تسبب في انخفاض كبير في معظم علامات الكوليسترول.







9. قد يساعد في الوقاية من السرطان خصائص حماية الخلايا في الزنجبيل يمكن أن تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان على المدى الطويل، "هذا لأنه قد يقلل من النشاط الخلوي الذي يسبب تغيرات الحمض النووي ، وموت الخلايا ، وانتشار الخلايا السرطانية" ، يشرح، يمكن أن يساعد أيضًا في توعية الأورام بعلاجات مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي.

هذه الآثار المحتملة تجعل الزنجبيل "وكيل قوي في منع أو قمع نمو السرطان في الغدد الليمفاوية ، الكبدي، وسرطان القولون والمستقيم، سرطان الثدي ، سرطان الجلد ، سرطان الكبد، وسرطان المثانة، ويقول الدكتور مورثي على الرغم أن هناك حاجة لدراسات الإنسان أكثر رقابة.

10. يخفف آلام الدورة الشهرية إن الزنجبيل مفيد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية ، وذلك بفضل تأثيراته المضادة للتشنج والمضادة للالتهابات، في دراسة أجرتها جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية ، تم توجيه 150 امرأة بتناول جرام واحد من مسحوق الزنجبيل يوميًا ، خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الشهرية وتم العثور على الزنجبيل لتقليل الألم بشكل فعال مثل ايبوبروفين.

11. يعالج الصداع النصفي لقد أظهر استهلاك الزنجبيل أنه يوفر الراحة من نوبات الصداع النصفي ، كما يقول الدكتور مورثي ، إما عن طريق تخفيف الغثيان أو الألم أو كليهما. يقول إن جرعة 500-600 مجم من مسحوق الزنجبيل تدار في بداية الصداع النصفي لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام بفاصل أربع ساعات توفر الراحة من نوبة الصداع النصفي.

12. يحسن مقاومة الأنسولين ويعزز التمثيل الغذائي تم ربط الزنجبيل بتحسينات في الأنسولين والتمثيل الغذائي" وتناوله بانتظام يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم وتم تأكيد ذلك في دراسة صغيرة جدًا أجرتها جامعة طهران للعلوم الطبية ، حيث قام 41 مشاركًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 والذين تناولوا جرامين من مسحوق الزنجبيل كل يوم بتخفيض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام بنسبة 12 في المائة في حين أن النتائج واعدة ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية.





